El gobernador Pedro Pierluisi ordenó hoy mediante decreto ejecutivo que a partir del 1ro de marzo puedan reabrir las escuelas públicas y privadas que cumplan con el protocolo de prevención de COVID-19 establecido por el Departamento de Salud y que presenten una certificación de cumplimiento al gobierno.

La fecha exacta de comienzo de clases lo determinará el director de cada plantel cualificado junto a personal de Salud y del Departamento de Educación (DE). Mencionó que, potencialmente, se explicó que había 172 escuelas hábiles para abrir, sin embargo, será la secretaria del DE, Elba Aponte, la que informe la cantidad exacta de escuelas que abrirán. La orden ejecutiva no aplica a las universidades, sentenció Pierluisi.

“Hoy firmé la orden 2021-17 en el que se autoriza una apertura parcial de escuelas públicas y privadas a partir del 1 de marzo corriente”, precisó el gobenador al indicar que cada plantel que se considere reabrir debe cumplir “con todo” lo dispuesto en el protocolo que hizo público el DS la semana pasada.

“¿Cuándo se darán cuenta de lo que estoy diciendo? La educación presencial en Puerto Rico tiene que comenzar, aunque sea de forma gradual. Lo he dicho de mil diferentes maneras. Que acaben de caer en cuenta”- Pedro Pierluisi -

Insistió en que la apertura será gradual, segura y ordenada. Recordó que cada escuela debe contar con una enfermera, con más de un conserje y en los salones se permitirá el 50% de los estudiantes presenciales. El distanciamiento entre los alumnos es primoridal, así como que cada plantel esté registrado en el BioPortal del Departamento de Salud.

Sin embargo, será potestad de cada padre, madre o tutor del menor decidir si prefiere la educación presencial o continuar con la enseñanza a distancia.

En cuanto a los maestros, dijo que se excusarán del proceso presencial a aquellos que presenten evidencia de alguna condición preexistente que ponga en riesgo su salud en caso de un contagio con COVID-19. Además, lanzó un mensaje a los gremios, incluyendo a la Asociación de Maestros, que insisten en que la fecha apta para reanudar las clases debe ser en agosto.

“Yo confío en los maestros y sé que son los primeros que quieren brindar educación presencial si les dan la oportunidad. Respeto a los líderes de la Asociación, pero les recuerdo que quien dirige el Departamento de Educación es quien era su presidenta hasta el otro día... este esfuerzo es genuino y esto es cuestión de tiempo y estoy seguro que el tiempo me dará la razón. Y que cuando abran las escuelas, tanto públicas como privadas, todos nos vamos a sentir mejor”, reiteró.

Respecto a los recursos que tiene el DE para que un mismo maestro ofrezca clases presenciales y a distancia mencionó, como ejemplo, que podría establecerse un mecanismo para que las clases sean “en vivo”, de modo que los que opten por educación a distancia puedan conectarse e interactuar en el proceso de enseñanza.

De otra parte, el gobernador enfureció cuando se le requirió en varias instancias asegurar que a 10 días de que entre en vigor su orden, los planteles que reabrirán son seguros para los estudiantes, maestros y el personal no docente. Se mencionó que la preocupación sobre este particular también ha sido expresada públicamente por algunos alcaldes, particularmente los del área sur.

“No sé cuántas veces tengo que decir lo mismo. Escuelas que no estén en condiciones, escuelas que no abren. Si tienen problemas estructurales y hay que repararlas, no abren... todavía no entiendo por qué no acaban de darse cuenta de lo que se está haciendo aquí, que es autorizando a abrir a escuelas que estén aptas, en condiciones y que su director pueda certificar que cumplen con el protocolo de salud. Esas escuelas son las que abrirán parcialmente por el bien de los niños”, expresó con un tono de enojo el Primer Ejecutivo.

"¿Cuándo se darán cuenta de lo que estoy diciendo? La educación presencial en Puerto Rico tiene que comenzar, aunque sea de forma gradual. Lo he dicho de mil diferentes maneras. Que acaben de caer en cuenta", agregó.

Dijo que su postura de reanudar las clases presenciales surgió desde que era candidato a la gobernación. “Las excusas sobran y todas son inaceptables”, manifestó al mencionar que muchos estados que tienen altas tasas de contagio de coronavirus han permitido el regreso a clases presenciales sin presentar contagios mayores o brotes en los que se haya probado que los niños fueron el foco de infección.

Subrayó que el regreso a las aulas ha sido recomendado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) -donde se establecieron guías al respecto- y por la Asociación Americana de Pediatría. “Se trata de la salud física y emocional de nuestros niños... se trata de una tragedia social”, acotó.

Dijo que aun así en Puerto Rico se han tomado medidas cautelares y que el DS estableció unos requisitos estrictos en el protocolo. Además, mencionó la vacunación de personal docente y no docente de escuelas públicas y privadas como otra medida del gobierno de cara al regreso a clases gradual.

“El protocolo es completo y será menester de cada escuela cumplir con todas sus disposiciones para garantizar la salud y seguridad de los estudiantes y las comunidades escolares”, sostuvo.

Precisamente, ayer, la epidemióloga Fabiola Cruz, quien dirigirá el hasta el 7 de marzo el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos de Puerto Rico (SMICRC), hizo una aclaratoria en Twitter indicando que las escuelas que podrían aceptar estudiantes de forma híbrida deben ser las que cumplan con el 100% de los indicadores y requisitos descritos en el protocolo de Salud.

“Deben estar claros, que la mera publicación del protocolo NO es un permiso, ni orden para abrir las escuelas en marzo. Estamos conscientes de que para muchas escuelas queda trabajo por hacer. Si los indicadores a nivel de país y municipio no permiten la apertura, NO se abren”, escribió la epidemióloga.

“Estos se publican todos los miércoles y aplica a las decisiones del lunes siguiente. Si las escuelas no pueden cumplir con todos los requisitos por falta de recursos o porque aun están en preparación, NO pueden abrir”, agregó Cruz.

Indicó que es responsabilidad del DE proveer los recursos para que las escuelas logren cumplir con los requisitos impuestos.

“El protocolo no se trabajó para empujar una apertura en marzo, se trabajó para asegurar la salud de todos”, puntualizó la experta.