El gobernador Pedro Pierluisi afirmó hoy, lunes, que no ha considerado nombres para que lo acompañen a aspirar a ocupar la silla de la comisaría residente en Washington una vez radique su intención de reelección para las elecciones generales de 2024, toda vez que entiende que la actual comisionada residente, Jenniffer González, estaría nuevamente corriendo junto a él.

“Ahora mismo no hay vacante en la comisaría residente. Así que no he pensado sobre ese tema”, sostuvo el gobernador.

“La consigna que yo estoy haciendo es que se le dé cuatro años más a todos los incumbentes del PNP (Partido Nuevo Progresista). Y de igual manera queremos aspirante calificados, buenos, para las vacantes que tenemos en la Legislatura y alcaldías que no están en nuestras manos. Así que esa es mi consigna”, añadió.

Pierluisi indicó que, si acaso llegara a surgir una vacante en la comisaría residente, “entonces, en ese entonces pues puedo considerar alternativas a base de quienes expresan interés en ese cargo”.

Al momento, González no ha decidido si volverá a buscar la comisaría residente, o si aspiraría a otro cargo electivo, que se da por hecho que sería la gobernación.

Aunque ha sido cuidadosa en sus expresiones, González ha dejado entrever que le interesa la gobernación, y cuenta con simpatizantes dentro del PNP que respaldan esa aspiración.

No obstante, el gobernador Pierluisi sostuvo que no tiene candidato alguno en mente para ser su posible compañero de papeleta si la comisionada González decidiera no correr para la reelección, porque “no parto de esa premisa”.

“Yo parto de la premisa de que todos los incumbentes van a querer revalidar en sus cargos, salvo raras excepciones, por ejemplo, quizás un legislador de distrito que quiera pasar a ser legislador por acumulación. Ese es el caso del compañero Gabriel Rodríguez Aguiló en la Cámara. Salvo eso, yo lo que espero es que todos vayan a buscar una reelección”.

Insistió en que su partido ha estado haciendo un “trabajo colectivo” al mando del gobierno que debería tener continuidad.

“Aquí estamos hablando de una administración del PNP que ha hecho su trabajo por dos años y ocho meses. Tenemos progreso en Puerto Rico. Eso es irrefutable. Tenemos el menor desempleo prácticamente en nuestra historia. La reconstrucción se está dando, se ve. La industria de la construcción está a plena capacidad”, afirmó Pierluisi.

“Por otro lado, estamos atendiendo las áreas importantes. El plan Vital lo hemos mejorado. Ahora es el mejor plan médico en Puerto Rico. El Departamento de Educación lo estamos transformando, lo estamos descentralizando para no meramente tener un solo departamento con toda esa burocracia. Estamos tomando todas las medidas que tenemos que tomar”

“Así que yo por eso pienso que, colectivamente, todos y todas los que corrimos en el pasado bajo la insignia del PNP y prevalecimos, debemos ir a una segunda vuelta”, insistió.

El gobernador, sin embargo, eludió responder a la pregunta de si en efecto había tenido una comunicación con la comisionada residente para invitarla a radicar su aspiración junto a él, como parte de un equipo en el que él continuaría como gobernador y ella como comisionada residente.

“Bueno, cuando yo esté radicando estaré invitando a todos los que quieran acompañarme en esa radicación, o radicar junto a mí, para revalidar en sus cargos. En su momento se va a invitar a todos. A todos los funcionarios electos del PNP en su momento se les va a invitar a que radiquen a la misma vez que yo lo haga”, comentó.

Agregó que pensaba hacer su radicación “a principios del término, para dar el ejemplo, porque queremos que el comité de evaluación de candidatos y candidatas del partido tenga suficiente tiempo para llevar a cabo su labor”.

Cuestionado sobre si tenía seguridad de quién sería entonces su compañero o compañera de papeleta para la elección general del 2024, Pierluisi reiteró que esperaba que fuera González nuevamente quien le acompañara.

“Yo parto de la premisa de que la comisionada residente va a buscar la reelección. Así que parto de la premisa de que realmente pues otra vez estaremos en la misma papeleta, bajo la insignia del PNP”, afirmó. “Esa es mi premisa. Si ese no fuera el caso, pues entonces en ese momento dado uno puede ver quiénes tienen interés en esa silla, que ahora mismo no está vacante”.

Las expresiones del gobernador Pieluisi se produjeron luego de una conferencia de prensa en la que anunció el desembolso de $15 millones a 10 compañías proveedoras de servicios de internet y telecomunicaciones, para que lleven a cabo proyectos de resiliencia energética, como parte de la iniciativa llamada “Smart Island”.