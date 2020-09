Ante su silencio respecto a la educación con perspectiva de género discutido anoche en El Gran Debate (Wapa TV), el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, difundió un mensaje en redes sociales en el que expresa su postura de respeto y equidad.

El tema generó una intensa discusión entre el candidato de Proyecto Dignidad, el Dr. César Vázquez y la licenciada Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana.

Vázquez se opone a brindar esta educación en las escuelas, e incluso prohibiría que los niños y niñas se vistan con el uniforme escolar de acuerdo con el género con el que se identifican. También minimizó las muertes de mujeres por violencia de género y los casos investigados como crímenes de odio a la comunidad LGBTTIQ.

PUBLICIDAD

Lúgaro, mientras, calificó la respuesta como ofensiva y le indicó que la perspectiva de género “es la herramienta más poderosa para acabar con esa desigualdad… El Departamento de Educación está para educar, y nuestros niños tienen que saber desde un principio que sus genitales no determinan lo que van a ser en la vida”.

Perspectiva de Genero Quiero que quede clara mi posición sobre perspectiva de género, equidad de género y mi rechazo a todo discrimen social. Quiero un Puerto Rico en el que reine una cultura de respeto a la dignidad humana. Posted by Pedro R. Pierluisi on Friday, September 18, 2020

En un momento también intervino Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño, manifestándose a favor de este tipo de enseñanza.

Tanto Pierluisi, como el candidato del Partido Popular Democrático, Carlos “Charlie” Delgado y el independiente Eliezer Molina se mantuvieron fuera la discusión.

Hoy Pierluisi, al recibir diversos mensajes criticando su falta de participación sobre el polémico tema, indicó apoyar todo aquello que promueva la dignidad humana.

“Desde que anuncié que aspiro a la gobernación, a mediados de noviembre pasado, indiqué que lo quiero que reine en Puerto Rico es una cultura de respeto a la dignidad humana. Que no exista discrimen por razón alguna, incluyendo por orientación sexual. Dije que hay que respetar la diversidad, no meramente tolerarla, respetarla”, manifestó el ex comisionado residente, quien en el 2016 se expresó en contra de la educación con perspectiva de género.

Sugirió que “el Departamento de Educación proponga el currículo, proponga los materiales que se utilizarían para enseñar la perspectiva de género y lo someta a comentarios de los maestros, de los padres, y cualquier otra parte interesada antes de implantarlo. El propósito de la enseñanza de perspectiva de género debe ser, precisamente, propiciar la igualdad y trato igual entre todos, irrespectivamente de su género u orientación sexual”.

PUBLICIDAD

En el 2017, la Federación de Maestros de Puerto Rico se manifestó en “completo desacuerdo” con la intención del Ejecutivo de eliminar la carta circular sobre educación con perspectiva de género en las escuelas del país.

Ese mismo año, la entonces senadora novoprogresista Zoé Laboy sometió el Proyecto del Senado 171, que disponía la creación de un proyecto piloto de escuelas coeducativas, dirigido a promover la equidad de género y prevenir la discriminación en las escuelas públicas de Puerto Rico.

En 2018, el entonces gobernador Ricardo Rosselló se expresó a favor de eliminar currículo de perspectiva de género, lo que finalmente ocurrió.