El gobernador Pedro Pierluisi se presta a extender la vigencia de la orden ejecutiva que estableció una “emergencia” por violencia de género en Puerto Rico.

“Yo me inclino a extenderla, porque no quiero enviar el mensaje equivocado. El mensaje que yo quisiera enviar es que todavía tenemos un serio problema de violencia de género que atender. Si yo vengo y básicamente le doy punto final a la declaración de emergencia, puede ser que el mensaje que estoy enviando es que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y no, no es así”, afirmó el primer ejecutivo a preguntas de Primera Hora.

Dijo, además, que ante los casos de muertes de mujeres por violencia de género que se registra en la Isla -que suman ya 16 féminas asesinadas, tres más que las registradas para esta fecha en el 2022-, el tema “tiene la misma o mayor prioridad que tuvo cuando yo declaré la emergencia en primera instancia”.

La orden ejecutiva que rige en la actualidad vence este próximo mes de diciembre, tras varias extensiones emitidas por el gobernador desde que por primera vez estableció este estado de emergencia el 24 de enero de 2021. Por ello, se le cuestionó al ejecutivo si una declaración mediante orden ejecutiva hace una diferencia.

“Lo que hace en realidad es que confirma la prioridad que tiene desde el punto de vista fiscal y presupuestario. Se han estado asignando recursos adicionales para atender las áreas que cubre la orden ejecutiva”, resaltó.

En resumen, el gobernador expuso que desde que declaró la emergencia se han dado avances para atender el problema de violencia de género. Dijo que, en esencia, se ponen en vigor todas las recomendaciones dadas por el comité Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la violencia de género (PARE).

Mencionó, a modo de ejemplo, que se han aumentado el número de los Centros de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección, lo que alerta a la Policía de las órdenes de protección emitidas y se puede proceder de inmediato a desarmar a aquellas personas con licencia de portación.

También expuso que se ha implementado el currículo de equidad y respeto en las escuelas públicas, así como los municipios han comenzado a acoger protocolos para atender la problemática.

La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.