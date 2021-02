Pese a que recibió una recomendación de sus asesores científicos para no introducir cambios a la orden ejecutiva, el gobernador Pedro Pierluisi anunció este jueves que se ampliará el horario del toque de queda, se aumentará la capacidad de ocupación en la mayoría de los comercios, exceptuando aquellos donde se consume alimentos, así como se encamina a lograr la reapertura de los planteles escolares en marzo próximo.

Conferencia de prensa de Pedro Pierluisi sobre cambios a la Orden Ejecutiva relacionada al COVID-19 Conferencia de prensa de Pedro Pierluisi sobre cambios a la Orden Ejecutiva relacionada al COVID-19 Posted by Primera Hora on Thursday, February 4, 2021

También se comenzará un proceso para permitir las visitas en los centros de cuidados de envejecientes, así como en las cárceles del país, siempre y cuando se complete la vacunación en estos lugares.

El anuncio lo realizó Pierluisi en una conferencia de prensa virtual, pues se encuentra en una cuarentena.

PUBLICIDAD

Según detalló, la nueva orden ejecutiva entrará en vigor este próximo lunes, 8 de febrero. Vencerá el 14 de marzo.

Entre los cambios más significativos es que el horario del toque se extiende por una hora. Con esta nueva orden ejecutiva, el horario será de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. En la actualidad es de 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Los establecimientos comerciales podrán operar hasta las 11:00 p.m. En la actualidad es hasta las 10:00 p.m.

“Se modifica la restricción a la capacidad de ocupación a 50%, pero siempre observando las reglas de distanciamiento físico, desinfectante y uso mascarilla”, señaló.

Sin embargo, esta ocupación no regirá en los restaurantes, panaderías, cafetínes u cualquier otro lugar de venta y consumo de comida, así como en los cines. En estos lugares, la ocupación permanecerá en un 30%.

Explicó que la decisión la tomó porque en estos comercios “tienen que quitarse mascarilla para comer y aumenta el riesgo de contagio”.

“Yo todavía no estoy en posición de abrir barras, cafetines, llámele chinchorro... Me apena el golpe que está pasando ese sector”, añadió, cuando se le preguntó que en los hoteles sí hay barras abiertas.

Sobre actividades recreativas y deportivas, informó que mañana, viernes, el secretario de Recreación y Deportes, Ray Quiñones, dará a conocer en una carta circular las nuevas restricciones o flexibilizaciones.

En torno al regreso presencial a las escuelas, dijo que, “como saben, mi prioridad es abrir las escuelas lo antes posible, porque la educación es la llave del éxito”.

PUBLICIDAD

Indicó que tanto el Departamento de Salud y Educación están trabajando los protocolos para presentarlos.

Insistió en que la meta es poder comenzar la apertura “gradual y parcial” en marzo próximo, específicamente el día 3.

Entre otras cosas, Pierluisi detalló que se requerirá la presencia de una enfermera en las escuelas que recibirán niños, además de disponibilidad de desinfectante, mascarillas y termómetros.

Adelantó que el protocolo de salud debe establecer cuántos estudiantes pueden estar en los planteles así como que deben estar incluidos en el sistema de rastreo.

Entretanto, Pierluisi indicó que le ordenó al Departamento de la Familia, el Departamento de Salud y la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada delinean un protocolo para, “una vez se termine la vacunación” en los centros de cuidos de envejecientes, los familiares pueden ir a visitarles. Destacó que será de una forma “limitada y controlada”.

Sostuvo que los ancianos sufren de soledad y depresión, por lo que es importante que vuelvan a recibir a sus seres queridos.

Igual protocolo tiene que diseñar el Departamento de Corrección para que, una vez se culmine la vacunación en las cárceles de todo el personal y reos, se pueden recibir visitas limitadas.

“Los cambios son pocos, pero justos y necesarios”, indicó el gobernador, tras culminar de dar los detalles de la próximo orden ejecutiva.

Poco antes de que diera a conocer su lista, la Coalición Científica de Puerto Rico emitió un comunicado de prensa en la que pedía que no se hicieran cambios.

El doctor Daniel Colón Ramos, quien preside la Coalición creada por Pierluisi, explicó que, “aunque la incidencia ha ido disminuyendo desde la orden ejecutiva del 3 de diciembre de 2020, los niveles observados hoy aún exceden los niveles que esta Coalición Científica ha determinado recomendables para una apertura amplia y segura, y sugerimos que no se ejecuten cambios de flexibilización a la Orden Ejecutiva vigente 2021-010”.

Primera Hora le cuestionó al gobernador por qué razón no escuchó este consejo, pero alegó que sí lo hizo.

“La Coalición lo que se pidió fue que no se hicieran cambios dramáticos, significativos”, alegó.

También dijo que escuchó a la Coalición cuando no extendió la capacidad de ocupación de los lugares de venta y consumo de comida, aun cuando fue un reclamo de la Asociación de Restaurantes (Asore).