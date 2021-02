El gobernador de Puerto Rico anunció hoy que firmó una orden ejecutiva que autoriza a reabrir parcialmente las escuelas de Puerto Rico a partir de este próximo 1 de marzo de 2021.

Sin embargo, el primer ejecutivo aclaró que eso no significa que ese mismo día las escuelas podrán recibir estudiantes, sino que deben estar listas para recibir a los alumnos de forma gradual a partir de esa fecha.

Conferencia de prensa virtual del Gobernador EN VIVO 🔴 | Conferencia de prensa de @GovPierluisi sobre Orden Ejecutiva de reapertura de escuelas. Posted by La Fortaleza de PR on Monday, February 22, 2021

Las clases presenciales en la Isla se paralizaron el 16 de marzo de 2020, cuando la exgobernadora Wanda Vázquez decretó el inicio de la cuarentena por COVID-19. Para esa fecha, sin embargo, cientos de estudiantes de la zona suroeste de la Isla, afectada por los sismos ocurridos en enero de ese año, se mantenían bajo educación virtual.

Desde su campaña política, Pierluisi anticipó que se proponía a autorizar la reapertura de las escuelas. Con esta orden ejecutiva, comienza a establecer el camino para lograr esa promesa.

El pasado miércoles, el gobernador anticipó en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones, en Miramar, que era “inminente” la emisión de una orden ejecutiva con esos fines.

Según explicó, “la intención es comenzar a abrir las escuelas para que puedan brindar educación presencial a partir del primero de marzo de este año. Esa es la intención. No quiero ser repetitivo, pero lo que estoy diciendo es que escuela que no esté en condiciones, escuela que no abre. Escuela que tenga un director escolar que no esté en posición de certificar que va a cumplir con los protocolos que establezca el Departamento de Salud, es escuela que no abre. Escuela que no tenga los maestros dispuestos a brindar los servicios de educación presencial, es escuela que no abre”.