La finca de producción de energía solar más grande de Puerto Rico fue inaugurada este martes en Salinas.

En su primera etapa, Ciro One generará 90 megavatios de energía para alumbrar a unos 60,000 hogares. Esto representará una reducción de 7.5 millones de barriles de combustible para la generación de energía, afirmó el presidente de la empresa solar, Mario Tomasini.

La idea de esta finca comenzó en el 2010. Trece años más tarde, fueron el gobernador Pedro Pierluisi, junto al presidente de LUMA Energy, Juan Siaca; el portavoz de Genera PR, Iván Báez, y el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, quienes inauguraron esta nueva fuente energética para el país.

Entre otras cosas, el gobernador destacó que la producción de energía en la finca solar es menor de 10 centavos (0.0989) el kilovatio hora, cuando el costo de la energía para el abanado está en la actualidad a 23 centavos el kilovatio hora. Por ello, insistió en que más proyectos como este ayudarán a reducir el costo de la energía.

“Los que piensan que aquí con sistemas solares en los techos ya sería suficiente, se olvidan que hay muchísimas estructuras en Puerto Rico que no están aptas para tener sistemas solares. Que tenemos condominios, edificios, multipisos por todo Puerto Rico que el techo del edificio no va a dar para, a base de energía solar, para suplir todas las necesidades de los residentes. Y que esa gente va a necesitar energía y la queremos solar, porque no queremos seguir quemando petróleo al nivel que lo hemos quemado de siempre con el impacto que tiene en el ambiente y los costos que conlleva. Pero, la única manera de tú sustituir las plantas, decomisar plantas, que es una de las funciones que tiene Genera en Puerto Rico, es sustituyéndolas con fincas solares como esta que tenemos aquí. Si no, nunca vamos a decomisar planta alguna”, destacó Pierluisi en su mensaje.

Asimismo, sostuvo que desarrollos energéticos como el de Ciro One en Salinas promoverá que Puerto Rico logre la meta de sustituir la producción de energía de centrales viejas que utilizan combustible contaminante a energía renovable y limpia.

“Queremos que, a nivel de Puerto Rico, el 40% de la energía que estemos produciendo, venga de fuentes renovables para final del 2025. Es bien dura esa meta, bien agresiva. Pero, que nadie se equivoque, estamos echando el resto para tratar de lograrla. Y la meta final es todavía más agresiva, es que para el 2050, 100% de la generación en Puerto Rico venga de fuentes renovables. En vez de intimidarnos por esas metas, lo que hacemos es que nos motivamos”, puntualizó.

La proyección de Ciro One es expandir la finca para producir otros 50 megavatios. Esto llevaría a la finca a generar 140 megavatios de energía.

Por otro lado, Pierluisi destacó que la empresa no sólo tendrá su beneficio energético, sino también agrícola.

“Los desarrolladores del proyecto han decidido reservar más de 10% de los terrenos para el desarrollo de actividades agrícolas, lo que permitirá aprovechar el potencial de la zona, así como ayudar a mitigar escorrentías”, informó el primer ejecutivo.

Entre otras cosas, el presidente de Ciro One informó que tendrán cultivos verticales. También se indicó en una presentación que en la finca habría 500 ovejas.

Esta conexión entre la generación de energía y la producción agrícola llevó al gobernador a promover un acuerdo entre la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Agricultura para que estudiantes de Utuado, Mayagüez y Río Piedras realicen investigaciones en las que proyecten cómo se podría unificar ambos desarrollos y hasta promover protocolos.

“Aunque las fincas solares que han sido aprobadas por el Negociado (de Energía), ocuparían ahora mismo menos del 3% de los terrenos agrícolas de la Autoridad de Tierra de Puerto Rico, estamos comprometidos a maximizar su productividad. Por consiguiente, esta investigación en manos de la facultad y estudiantes de la Universidad, va a incluir revisar toda la documentación disponible sobre sistemas agrivoltaicos. Estos sistemas son sistemas de irrigación con placas solares que utilizan el 30% del terreno agrícola para generar energía para la finca y el excedente se acarrea, o sea, se puede vender en el mercado conforme a la reglamentación del Negociado. Así que lo van a estar estudiando para que eso se pueda explorar y hacer realidad. Además, van a estar estudiando dimensiones óptimas para la instalación de placas fotovoltaicas que apoyen las actividades agrícolas, la ganadería, por ejemplo, así como los tipos de cultivos ideales en estas instalaciones”, resumió Pierluisi.

Como parte de la inauguración, estuvo presente en el evento la exgobernadora Sila María Calderón, así como gran parte del gabinete de gobierno de Pierluisi.