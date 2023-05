Un hombre de sobre 72 años, que resultó convicto por asesinato en el 1975, ha sido la única persona a quien el gobernador Pedro Pierluisi le ha concedido un indulto en lo que va del año 2023.

“La conmutación del máximo de la sentencia se concedió en el mes de enero de 2023. Se trató de una persona de edad avanzada, de sobre 72 años. Esta persona fue declarada culpable en el 1975 de asesinato en primer grado, robo y violación a la Ley de Armas. La condena impuesta fue de reclusión perpetua. Cumplió 12 años en reclusión carcelaria y llevaba 35 años en libertad bajo palabra. Estos delitos fueron sus primeros y únicos actos criminales. Durante el proceso demostró arrepentimiento y excelentes ajustes. La Junta de Libertad Bajo Palabra, su familia y la comunidad recomendaron la concesión de la clemencia ejecutiva”, detalla un informe realizado por el Comité Asesor del Gobernador sobre las Clemencias Ejecutivas a petición de Primera Hora.

De manera general, se trata del segundo convicto por asesinato y que es un adulto mayor al que Pierluisi decide concederle el perdón ejecutivo desde que llegó a dirigir el país en el 2021. Es que en sus anteriores 39 clemencias ejecutivas obra en el expediente otro hombre de 80 años que había cumplido una larga condena en prisión por asesinato y que recibió una conmutación de sentencia al máximo que lo llevó a lograr su libertad.

Además, entre los indultos concedidos desde que es gobernador hay un homicidio. Los restantes son casos de drogas o armas.

Estos dos casos de asesinatos los acumula el primer ejecutivo, pese a que ha dicho que son muy difíciles de considerarlos. Es que su hermano, José Jaime Pierluisi, murió asesinado durante un robo de auto a mano armada en el 1994.

“Los abusos de niños, de mujeres, de envejecientes, me duelen tanto, me impactan fuertemente, y de igual manera la violencia extrema y la pérdida de vida. Yo sufrí eso, mi familia sufrió en carne propia cuando mataron a mi hermano. Pues, eso son (casos) duros, lo admito. Pero tengo que evaluarlos. Yo no le he dicho a los que me asisten, no me traigan este tipo de casos. (Pero), me está llegando de todo”, dijo el gobernador en una entrevista concedida a este diario en diciembre pasado.

Acumula 40 indultos

Con este nuevo indulto, Pierluisi ha impartido 40 clemencias ejecutivas en sus dos años y cuatro meses en la gobernación.

“De enero de 2021 a mayo de 2023 se ha tomado una decisión final en 328 peticiones de clemencias ejecutivas. De éstas el honorable Pedro R. Pierluisi concedió 40 clemencias, las cuales están divididas en las siguientes modalidades: 10 indultos totales, 20 indultos condicionales, seis conmutaciones al máximo de la sentencia, dos conmutaciones al mínimo de la sentencia y dos conmutaciones condicionales”, dice el informe.

Los indultos se dividen en cinco concedidos al final del 2021, 34 durante todo el 2022 y uno en el presente año.

A diferencia de otros gobernadores que dejaban para diciembre la determinación de otorgar indultos. Pierluisi cambió la estrategia a finales del año 2021 con la creación del Comité Asesor del Gobernador sobre las Clemencias Ejecutivas.

El propio ejecutivo contó a Primera Hora que todos los meses recibe informes sobre las peticiones y realiza determinaciones sobre los casos presentados.

Desde enero a al inicio de mayo de este año, por ejemplo, “Pierluisi tomó una decisión final en 123 peticiones de clemencias ejecutivas. De estas solo concedió una petición en la modalidad de conmutación del máximo de la sentencia, 14 peticiones fueron archivadas y 108 peticiones fueron denegadas”, se explicó en el informe.

En estos casos, la conmutación al máximo de la sentencia fue la mencionada del adulto mayor acusado de asesinato y otros delitos. Mientras, las peticiones que resultaron archivas responden a aquellas en “que la parte peticionaria falleció o desistió de su petición, la petición se tornó académica, existencia de varias solicitudes de clemencias ejecutivas de un mismo peticionario, el haber cumplido las condiciones establecidas en un indulto condicional, entre otras”.

De manera general, el informe precisa que la mayoría de los 40 indultos concedidos por Pierluisi son condicionales, con un 50%, mientras que un 25% han sido totales. El resto del 25%, se divide en conmutaciones de sentencia al máximo, al mínimo o condicionadas.

“Actualmente quedan activas 300 peticiones de clemencias ejecutivas que están siendo evaluadas. Estos datos cambian en la medida que la Junta de Libertad Bajo Palabra presente sus informes y cuando nuevos solicitantes presentan peticiones ante el Comité Asesor del Gobernador sobre las Clemencias Ejecutivas”, informó el Comité.