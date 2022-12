Un hombre de 80 años convicto por asesinato, una mujer que en junio pasado se graduó con honores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y un joven que recién cumplió los 18 años están entre las 39 personas que recibieron clemencias ejecutivas de parte del gobernador Pedro Pierluisi en sus primeros dos años de incumbencia.

Del grupo, se concedieron 10 indultos totales, 20 condicionales, cinco conmutaciones al máximo de la sentencia, dos conmutaciones del mínimo de la sentencia y dos conmutaciones condicionales.

Además de estos 39 casos, Pierluisi tuvo que enmendar siete clemencias ejecutivas otorgadas por los exgobernadores Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez.

Si se cuentan estos casos, el número total de casos serían 46. No obstante, la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Aixa Pérez Mink, dejó claro que “no se le pueden otorgar a Pierluisi, porque realmente ya era una clemencia que usted tenía, pero no ha podido ejecutarla porque tiene un error, ya sea en una numeración, ya sea en que le dan una clemencia ejecutiva y nunca le pusieron una fecha de terminación y lleva 15 años viniendo a la Junta. Pues, es que las clemencias tienen que tener una fecha de culminación, porque entonces es inoficiosa”.

Según los documentos provistos por la Junta de Libertad Bajo Palabra, en las 39 clemencias ejecutivas concedidas por Pierluisi no hubo ningún indulto total a alguna persona que estuviese encarcelada. De hecho, se indicó que la “mayoría (fue) a persona con sentencias cumplidas”.

La presidenta precisó que la acción de otorgarle el indulto total conlleva que el expediente no tiene rastro del incidente criminal imputado.

“Se hace con el propósito de que obviamente la persona está rehabilitada y para que pueda conseguir o se le facilite estudios y trabajo. Así que, básicamente, a eso nos referimos cuando decimos que no se han concedido indultos a personas encarceladas”, dijo.

Entre los que recibió un indulto total, se encuentra Ilka Cruz Rosario, quien formó parte de la primera clase de 12 estudiantes del Proyecto de Estudios Universitarios para Personas Confinadas entre el Departamento de Corrección y la UPR, recinto Río Piedras. Obtuvo un bachillerato de Estudios Generales con la distinción de Magna Cum Laude.

Su caso no lo reveló Pérez Mink, ya que está impedida de proveer nombres de los beneficiados. Sin embargo, en las redes sociales hay un llamado para recaudar fondos a favor de Cruz Rosario a través de una cuenta GoFundMe, la cual es gestionada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Entre la información se destaca que su indulto total fue concedido el pasado 22 de diciembre. Estuvo entre las ocho clemencias que en total concedió el gobernador durante este mes.

“Deseo estudiar una maestría en Trabajo Social para poder trabajar con mujeres como yo que tienen gran necesidad de ser escuchadas, visibilizadas y ayudarlas a sanar sus traumas y sus heridas”, indicó Cruz Rosario sobre el propósito de la recaudación de fondos.

Mientras, el caso del envejeciente que Pérez Mink destacó fue una conmutación de sentencia al máximo. La determinación lo llevó a salir de prisión después de haber cumplido “muchos años” por asesinato, pero quedó en su récord criminal el incidente. Comentó, de hecho, que de este caso no quedaba ningún familiar de la víctima vivo.

Al hablar de lo conmovedor que fue esta clemencia, a la jueza se le aguaron los ojos y se le enrojecieron. Comentó que el hombre ya se había rehabilitado cuando recibió la noticia de que saldría de prisión.

En cuanto al menor de edad que Pierluisi le conmutó la sentencia, reveló que este anduvo con una “mala juntilla” y su padre lo denunció por haberle llevado su auto. Sin embargo, el mismo padre solicitó la clemencia ejecutiva. El gobernador concedió el beneficio cuando el joven todavía no había cumplido sus 18 años y bajo el requisito de que tenía que cumplir nueve meses de manera supervisada por sus padres.

“No fue el mismo joven que llegó, al joven que ya culminó y se le cerró el caso. Obviamente, cumplió el término que establecía la clemencia, hizo un ajuste extraordinario, está matriculado en la universidad, (y) los padres bien contentos porque recobraron a sus hijos”, relató.

En resumen, Pérez Mink destacó que todas las personas que recibieron la clemencia ejecutiva fueron encausadas por delitos graves y principalmente relacionados a drogas. Le siguieron los casos de armas. Solo se registró el caso de asesinato del envejeciente y un caso por homicidio en el que el sentenciado no cumplía su pena en prisión, añadió.

La licenciada Aixa S. Pérez Mink, presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra. ( Carlos Giusti/Staff )

“Es un privilegio tener una clemencia ejecutiva. Es una oportunidad a esa persona de continuar en ese proceso de rehabilitación y ser útil a la ciudadanía, al país, a su familia, a mejorar su calidad de vida a la hora de poder buscar un empleo, de poder, a lo mejor, continuar unos estudios, sacar una reválida o una licencia... O sea, que hace un cambio trascendental en la vida de esa persona y en la vida de esa familia esa clemencia ejecutiva”, opinó Pérez Mink, al señalar que desde que fue nombrada en el 2020 no ha atendido casos de personas a quienes se les haya tenido que revertir la clemencia por haber delinquido.

Cambios hechos por Pierluisi

De estas 39 clemencias ejecutivas, unas 34 fueron concedidas en este 2022 y solo cinco fueron del 2021.

Lo que marcó la gran diferencia entre los dos años, es que en este 2022 el primer ejecutivo analizó mensualmente las peticiones que llegaron a La Fortaleza.

“Yo estoy atendiendo eso diferente a otros gobernadores. Tengo al comité que se creó aquí en La Fortaleza, que constantemente, o sea, mensualmente, me suben peticiones de clemencia. Algunas las concedo, otras las deniego. Así que no sé cómo eso compare en números con otros gobernadores. Pero, la diferencia en mi caso es que se está haciendo durante todo el año”, precisó Pierluisi, durante su entrevista de fin de año con Primera Hora.

La fórmula para trabajar con las peticiones de personas que solicitan salir de prisión antes de tiempo, o cumplir una pena menor a la impuesta por un juez, la cambió Pierluisi el 27 de diciembre de 2021. Ese día firmó una orden ejecutiva en la que creó el Comité Asesor sobre las Clemencias Ejecutivas.

Este grupo estableció unas guías que buscaban que el proceso de evaluación y concesión de clemencias ejecutivas tuviesen “uniformidad, seguridad, imparcialidad y transparencia”. No obstante, en todo este año desde La Fortaleza no se anunció a cuántas personas se le concedieron.

Según datos estadísticos provistos por la Junta de Libertad Bajo Palabra, bajo el comité se han evaluado 215 clemencias y quedaban pendientes al pasado 22 de diciembre otras 388 peticiones por analizar.

Pérez Mink precisó que la alta cifra de casos atendidos se debe a que en la Junta de Libertad Bajo Palabra había cientos de peticiones acumuladas desde el 2014.

No obstante, indicó que al día de hoy solo les queda por evaluar unos cuatro casos.

Para seleccionar estos 39 casos, el gobernador, por su parte, evaluó 201 peticiones de clemencia en los pasados dos años que le fueron remitidas por la Junta, tras pasar un riguroso proceso de investigación que puede demorar hasta ocho meses. De estas, 107 fueron denegadas y 55 archivadas a causa de muertes, eran casos repetidos o el peticionario desistió ante los años de espera.

Con los cambios implementados, la promesa de la presidenta de la Junta es que toda petición que llegue a La Fortaleza y le sea remitida a la Junta para evaluación “vamos a trabajarla y vamos a responderles. Y la impresión que hemos tenido, porque somos los que nos toca dar la carta de la denegación, es que la persona agradece: ‘mira, me respondieron. Ahora ya, por lo menos, sé’. Y tienen dos años para volver a someter, si lo deseas ahora con estas nuevas guías”.

Por otro lado, Pierluisi rechazó que haya concedió algún indulto a algún político o personalidad pública.

“Sí hubo alguno que otro caso que había salido a relucir en los medios. Pero, no, no he tenido ese tipo de situación. Por lo menos, no he concedido clemencia a nadie así que sea una persona muy conocida, hasta el momento. No lo descarto”, manifestó.

Cabe recordar que en el pasado el exgobernador Alejandro García Padilla le perdonó la pena al convicto exalcalde de Vega Baja, Edgar Santana, sentenciado por corrupción pública. Mientras, la exgobernadora Wanda Vázquez hizo lo propio con el fotógrafo Edwin Domínguez Torres, quien es pareja de la delegada congresional Elizabeth Torres y quien a su vez fuera exesposo de la pasada candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro. Este fue sentenciado por violaciones de órdenes de protección que tenían Lúgaro y su hija.

En comparación con otros gobernantes, la cifra de clemencias de Pierluisi se mantiene bajo un nivel promedio. No obstante, destaca que ha concedido más indultos que los que dio Luis Fortuño en todo un cuatrienio.

¿Qué toma en consideración?

Sobre su aspecto racional para conceder una clemencia, Pierluisi informó que “hay veces que lo que se concede, por ejemplo, es lo que se llama conmutación al mínimo de la sentencia. Eso es lo que significa, es que la persona ya puede estar bajo la supervisión de la Junta de Libertad Bajo Palabra, pero yo no descarto dar clemencia por casos particulares”.

“Tengo que indicar lo siguiente”, añadió. “Cuando yo tengo casos de abuso de menores, me cuesta mucho trabajo. O sea, no es que no la pueda dar, pero me va a costar trabajo. Cuando tengo casos de agresiones sexuales, violaciones, delitos sexuales, me cuesta trabajo, lo admito, me cuesta trabajo. Y en el caso de violencia extrema, como asesinatos, también me cuesta trabajo dar una clemencia. Eso no quiere decir que nunca la pueda dar. Hay que recordar que hay veces que me puede llegar un caso en el que hubo un fracaso de la justicia. Hay veces puede llegar un caso que la pena, pienso yo, que es excesiva, que ya ha cumplido suficiente. Por eso, prefiero evitar decir que nunca daría una clemencia en cualquier caso en particular”.

“Ahora, te admito estas que te admití, los abusos de niños, de mujeres, de envejecientes, me duelen tanto, me impactan fuertemente, y de igual manera la violencia extrema y la pérdida de vida. Yo sufrí eso, mi familia sufrió en carne propia cuando mataron a mi hermano (José Jaime Pierluisi). Pues, eso son (casos) duros, lo admito. Pero tengo que evaluarlo. Yo no le he dicho a los que me asisten, no me traigan este tipo de casos. Me está llegando de todo”, prosiguió.

Pierluisi sí dijo estar presto a conceder indultos a personas sentenciadas por ser usuarios de drogas. “Yo pienso que los adictos y usuarios de drogas no deben estar en la cárcel. Si estás hablando de un traficante que tiene, por ejemplo, hay un uso de armas, por ejemplo, relacionado al uso de droga. Eso ya es diferente. Pero, si es meramente un usuario, un adicto y ha estado cumpliendo, yo me veo inclinado a que, por lo menos, esté bajo la supervisión de una Junta de Libertad Bajo Palabra o en la libre comunidad”, afirmó.

