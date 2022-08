El gobernador Pedro Pierluisi insistió este martes en desvincularse de todas las acciones cometidas por su “amigo”, Joseph “Joey” Fuentes Fernández, quien el pasado viernes fue sentenciado a cumplir 14 meses de prisión por ocultar quiénes fueron los donantes del Comité de Acción Política (PAC) que creó para impulsar su campaña política.

Rechazó que haya solicitado la creación del PAC o que haya provocado que su “amigo” se inmolara al aceptar una acusación federa, con tal de no perjudicarle, tal y como alegó el abogado de Fuentes Fernández, Joaquín Monserrate Matienzo, en entrevista con Primera Hora.

“Yo no tengo nada que ver con los hechos que resultaron en la convicción del señor Fuentes (Fernández) y, de igual manera, he dicho insistentemente que mi comité de campaña no coordinó sus actividades con ese PAC. Ese PAC es un ente independiente. Él cometió serios errores, cometió un delito. Ahora va a perder la libertad como resultado de esa acción, pero obviamente yo no tengo nada que ver con eso”, manifestó el primer ejecutivo a la prensa, tras inaugurar el nuevo puente sobre el río Blanco en Naguabo.

De inmediato, se le confrontó con la expresión que dio Monserrate Matienzo. La misma estipulaba que el ahora convicto “cree mucho en la amistad y él no cree en eso de ser un soplón y se ha inmolado. Él no se benefició de nada. Pero, él no va a hacerle daño a su amigo”, en referencia a Pierluisi.

A esta expresión, el gobernador respondió que “eso es un abogado que hizo esa expresión. Pero, no, en lo más mínimo. O sea, otra vez yo no tengo absolutamente nada que ver con esto y no tengo tampoco los pormenores de esta investigación. No los conozco. A mí jamás, en toda mi vida pública, yo jamás he sido objeto de una investigación federal o estatal. Jamás, en toda mi vida pública. Más de 30 años en mi vida pública y jamás, nunca”.

Pese a alejarse de las acciones de Fuentes Fernández, Pierluisi dijo que conserva su amistad con este y que su amistad “perdura”.

“Me apena lo que está pasando, tanto a él, como su esposa, sus hijos, a quienes conozco. Pero, como he dicho, ya aquí lo que se está demostrando en Puerto Rico es que no hay impunidad. No importa quién sea, a quien conozca, de donde venga, si falla tiene que responder, ya sea ante las autoridades federales como las estatales. Y eso lo estamos viendo una y otra vez con todos estos casos de corrupción que hemos visto recientemente. O sea, no hay impunidad”, sentenció.

Según opinó Pierluisi, la convicción de su “amigo” se ha utilizado para lanzarle ataques políticos.

“Quieren generalizar y y tratar de afectar la reputación de uno. Pero, en este caso, yo tengo mi conciencia muy tranquila. Lo he dicho en mil ocasiones, no tengo absolutamente nada que ver con esto”, sentenció.

Según las imputaciones contra Fuentes Fernández, este utilizó el Comité de Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico para hacer campaña a favor de la candidatura de Pierluisi en las primarias y elecciones del año 2020, así como atacar a sus rivales. Pero, la identidad de quiénes fueron los donantes de los $495,000 levantados fue ocultada a la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés). Se utilizaron dos organizaciones de bienestar social fantasmas que transferían el dinero al PAC.

Un comunicado emitido por la Fiscalía federal da cuenta que “el propósito de canalizar estos fondos de donantes a través de entidades sin fines de lucro fue exclusivamente para ocultar las verdaderas identidades de los donantes de Salvemos a Puerto Rico. Por ejemplo, en octubre de 2020, Fuentes Fernández envió este mensaje de texto a un posible donante: ‘Puedes usar a un tercero para no revelar al verdadero donante’. Al asegurarse de que muchos de los verdaderos donantes de Salvemos a Puerto Rico permanecieran en el anonimato, Fuentes Fernández y Salvemos a Puerto Rico privaron al pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la FEC de información sobre la verdadera fuente de cientos de miles de dólares que fluyen hacia Puerto Rico”.

Por estos hechos, Fuentes Fernández llegó a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía federal, que incluyó delatar otros delitos y hacer grabaciones para constatar que los mismos ocurrieron. Se declaró culpable ante el mismo juez el pasado 5 de mayo por el cargo de idear un “esquema para falsificar y ocultar hechos relevantes; ayudar y ser cómplice”.

Pero, según Monserrate Matienzo, Fuentes Fernández se negó a grabar al gobernador Pierluisi para fines de una investigación federal, “porque eso hubiera sido ser un traidor contra su amigo, que él quiere mucho y estima mucho”.

El abogado también alegó que fue Pierluisi quien le solicitó que creara el PAC.

“Parece que fue el gobernador, parece que fue el gobernador. Él lo dijo, él lo dijo, que su gran amigo le pidió eso y que él para ayudar a su amigo lo hizo”, manifestó Monserrate Matienzo.