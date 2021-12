El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó la noche del martes a la situación que se atraviesa en el municipio de Cataño mediante unas expresiones en las que evitó utilizar el nombre del renunciante alcalde Félix “El Cano” Delgado, pero en las que enfatizó el valor y respeto que los políticos electos deben tener con el pueblo que los elige.

“Cada cuatro años el pueblo deposita su confianza en los hombres y mujeres que dirigen tanto el Gobierno Estatal como los municipios. Los que contamos con esa confianza del pueblo tenemos que valorarla y respetarla. Es nuestra responsabilidad actuar de manera prudente y honrada en todo momento”, expresó el Primer Ejecutivo.

Las expresiones de Pierluisi surgen poco después de que Delgado publicara en redes sociales un mensaje en el que se muestra abatido por la culpa de haber cometido errores que le hicieron fallar a su familia, amigos y constituyentes.

“Lamento mucho la situación que vive hoy el pueblo de Cataño y pueden estar seguros de que siempre estaré velando por el bienestar de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas”, agregó el mandatario en declaraciones escritas enviadas a Primera Hora.

Durante el día trascendió que el alcalde de Cataño dejaría su cargo. La dimisión -efectiva a las 11:59 de la noche del 30 de noviembre de 2021- surge meses después de varios señalamientos relacionados sobre mal manejo de fondos en el municipio. La carta de renuncia fue entregada por el renunciante alcalde al presidente de la Legislatura Municipal, Jorge Malavé Santiago, a las 7:42 de la noche del martes.

Hace dos meses, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico allanó la alcaldía de Cataño como parte de una investigación por supuestas irregularidades en desembolsos de dinero bajo la administración de Delgado, confirmó la contralora, Yesmín Valdivieso.

Esta noche, luego de múltiples rumores Delgado emitió el siguiente mensaje escrito: “Cataño mil Disculpas, por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por 5 años y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas. Todos los días de mi vida trataré de ser mejor persona para ayudar al que necesite. A todos los que de alguna manera ofendí mil disculpas muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me paso. A mi familia gracias por ser el soporte y darme las fuerzas para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición si no la familia y las verdaderas amistades a ustedes también mis disculpas, los amo con toda mi alma y trabajaré todos los días para darle todo el tiempo que le quite. Nuevamente Gracias Cataño”.

Tras la renuncia de Delgado, será el vicealcalde Gabriel Sicardó, quien ocupe el cargo de alcalde interino de Cataño, conforme a las disposiciones de la Ordenanza #21, Serie 2016-2017, la cual establece la línea de sucesión en caso de renuncia del primer ejecutivo municipal.

En su carta de dimisión Delgado elogia a Sicardó como un servidor público “de primer orden” que laboró en el municipio por 20 años.

En la carta, Delgado resaltí que con su renuncia busca fortalecer lazos familiares, particularmente con su esposo y su pequeño hijo Nixxon, “quien a corta edad demanda de más tiempo para verlo crecer y desarrollarse”.

“Esa oportunidad no me la quiero perder y me corresponde anteponer sobre cualquier consideración, el bienestar de mi familia. Es mi deber personal y sobrepasa todo interés profesional”, argumentó Delgado en la carta.