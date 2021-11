Ante la amenaza de la Junta de Supervisión Fiscal de eliminarles a los municipios el Fondo de Equiparación, el gobernador Pedro Pierluisi le asignó este martes a los alcaldes $150 millones de dinero federal que se recibió para lidiar con los efectos de la pandemia del COVID-19 como un salvavidas para ayudarlos a mantenerse a flote, al menos, por los próximos tres años.

El anuncio de la creación del Programa de Fortalecimiento Municipal con fondos provenientes de la Ley federal del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) lo hizo el primer ejecutivo durante una orientación que le dio la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) a los alcaldes en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

“Para poner esto en contexto, la Junta de Supervisión (Fiscal) ha estado eliminado el Fondo de Equiparación. Básicamente, ya hoy día, de un momento dado eso era como $350 millones, ahora este año es $80 y pico de millones. O sea, ha bajado tremendamente”, detalló el gobernador en otro evento realizado en Aibonito

“¿Qué estamos haciendo? Por un lado, en estos días, cuando la Legislatura le dio paso a la restructuración de la deuda, es decir la Ley 53, pues, le exigió a la Junta y la Junta accedió, que de forma recurrente los municipios van a tener alrededor de $60 millones, porque están reduciendo la cantidad que los municipios aportaban al pago de la deuda… Pero, como yo sé que eso se queda corto. Pues, yo lo que he hecho con los fondos ARPA -porque creo que los municipios son una extensión del gobierno central y que no debemos ser fincas apartes, tenemos que ayudarnos unos a otros- pues, yo lo que he hecho es que puesto $150 millones que le vinieron al gobierno central del ARPA, se lo estoy pasando a los municipios, $50 millones por año. Ah, y la fórmula que se está utilizando es la misma que se utiliza en el Fondo de Equiparación, que eso tiene que ver con la población y los ingresos, la base contributiva de los municipios”, agregó.

La primera asignación de fondos la entregó Pierluisi este martes. Se trata de $50 millones. Los municipios más pequeños, como Orocovis y Villalba, recibieron alrededor de $1.2 millones. Mientras, Guaynabo, por ser un municipio de mayor capacidad económica, solo recibió $180,000, según trascendió.

En agosto de 2022 y en agosto de 2023 se les entregaría nuevamente a los 78 pueblos de la Isla otros $50 millones. Estos continuarían repartiéndose según la fórmula establecida en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) en el Fondo de Equiparación.

Pierluisi dijo a la prensa que el dinero podrá ser utilizado para gastos operacionales del municipio, incluyendo el pago de nómina o de recogido de basura. El único requisito que deben cumplir los ayuntamientos es que cada mes deben remitir un informe al gobierno federal sobre el uso dado a ese dinero.

Específicamente, la Junta de Supervisión Fiscal le recortó en este año fiscal 2021 – 2022 unos $44 millones al Fondo de Equiparación. Les dejó solo $88 millones en el pote para repartir entre los municipios.

Está proyectado que en el próximo año fiscal haya otro recorte de $44 millones, hasta desaparecer este dinero que le otorga al estado a los pueblos.

Ante estos recortes venideros, Pierluisi prometió que en estos próximos tres años pondrá “las finanzas del gobierno más sólidas”. Dijo que habría más dinero para restituir este Fondo de Equiparación.

Por el momento, el gobernador dijo que “he querido que estos fondos sirvan para mitigar los recortes que le ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal… para hacerle justicia a los municipios”.

Los primeros que recibieron el acuerdo de los fondos fueron los presidentes de la Federación de Alcaldes y líder de Guaynabo, Ángel Pérez, así como el presidente de la Asociación de Alcaldes y líder de Villalba, Luis Javier Hernández.

“El Fondo de Equiparación no es una dádiva, no es un regalo. Es una aceptación de transferencia de recursos a cambio de unas exoneraciones y unos ingresos que el municipio dejó de devengar a cambio de muchas otras cosas”, explicó Hernández, tras hacerse el anuncio.

Estas exenciones, por ejemplo, incluyen que no se le cobre patentes al estado por ubicar postes en terrenos municipales.

Aun cuando el alcalde de Villalba agradeció los pasos que se han dado para socorrer a los municipios, clamó porque “tenemos que lograr la enmienda en el presupuesto gubernamental para que exista una partida recurrente que nutra el Fondo de Equiparación y de estabilidad fiscal a los municipios. Eso es lo correcto en justicia y equidad. No puede haber un doble discurso al decir que los municipios son la primera línea de batalla, pero por otro lado se nos quiten los recursos para defender al pueblo. Es momento de dar a respetar a nuestra gente. Cada día se reafirma que el país se levanta desde los municipios”.

Pérez, por su parte, afirmó que “nos complace que el gobernador esté cumpliendo su compromiso con los municipios. Esta asignación es un alivio ante la pérdida de fondos por la disminución del Fondo de Equiparación y un reconocimiento al servicio esencial que prestan los municipios a sus residentes. Con estos fondos los municipios pequeños y medianos podrán atender parte de sus gastos operacionales y evitar que se afecten los servicios directos que brindan al pueblo”.