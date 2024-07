Al reaccionar al conflicto huelgario que culminó con el cierre temporal y parcial de Suiza Dairy, el gobernador Pedro Pierluisi emplazó este jueves a la empresa productora de leche fresca a que no tomen al gobierno como excusa de sus problemas económicos y acciones.

“Que no vengan con esa excusa ahora. La decisión la toma la empresa. Por las razones que sean, cerró la facilidad la empresa. Eso es una decisión que es una decisión de una entidad privada. Yo respeto al sector privado, pero que no venga a echarle culpas al gobierno. El gobierno ha estado tomando cartas en este asunto. Cerraron la facilidad y lo que hemos hecho es coordinar para que no falte el producto, para que no falte la leche fresca en Puerto Rico”, sentenció el primer ejecutivo, tras inaugurar un nuevo hangar de la empresa Modern Aviation, en el aeropuerto de Isla Grande Fernando Ribas Dominicci.

PUBLICIDAD

La huelga que enfrenta la Suiza Dairy inició el 11 de junio pasado, debido a que los empleados cobijados por la Central General de Trabajadores reclamaban un aumento en la aportación patronal del plan médico de $500 a $625.

Suiza Dairy ha alegado que no tienen dinero, debido a que el gobierno le adeuda fondos y el Departamento de Agricultura no le permitió aumentar el precio de la leche en 14 centavos, entre otras cosas. Su reclamo lo tradujeron en una moción que pretende abrir un viejo caso federal relacionado a la operación de Indulac, propiedad de los ganaderos.

En el recurso legal, la empresa solicita que se declare nulo la orden de precio de la leche del 2023 y que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) de Departamento de Agricultura no esté a cargo de fijar los precios.

“Ese pleito que ahora han traído a relucir es un pleito que terminó hace varios años atrás, muchos años atrás”, aludió el primer ejecutivo.

Agregó que “yo estoy seguro que el secretario de Agricultura seguirá tomando medidas mientras esa planta no esté en operación. Pero, que no vengan a echar culpas o a justificar a base de un pleito que data de años atrás que ya culminó. Que, realmente, si tienen problemas financieros, pues que los atiendan. Y si los problemas financieros llegaron al extremo de que tienen que cerrar sus facilidades, pues, que entonces hablen claro, pero que no vengan a estar culpando a quien no tiene responsabilidad en esto”.

De paso, el gobernador justificó el que la Policía haya intervenido ayer, miércoles, con manifestaciones frente a la cerrada planta de Suiza Dairy en San Juan. Aludió a que existe una emergencia de salud pública y hay una orden judicial para que se dé acceso a las instalaciones.