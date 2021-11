Gurabo. Tras dejar en manos de LUMA Energy la decisión de si Wayne Stensby debe o no permanecer como presidente de la empresa, el gobernador Pedro Pierluisi clamó este jueves porque la controversia que este ejecutivo mantiene con la Cámara de Representantes por la entrega de información culmine el lunes y no se vuelva a repetir para que se logren enfocar en mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica que se le provee al país.

“Yo lo que voy a decir es que espero que esa controversia acaba el próximo lunes. Es importante que se confirme que LUMA ha sometido toda la información que se le requirió y, entonces, seguir adelante con la transformación, que es lo importante. Que el servicio eléctrico sea confiable, sea en el menor costo posible y en eso es que yo me estoy enfocado”, manifestó el primer ejecutivo, tras participar de la actividad del Día del Veterano que se realizó en el coliseo Fernando “Rube” Hernández de Gurabo.

Pierluisi habló sobre el lunes ya que el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primer Instancia de San Juan, dio hasta ese día a las 5:00 p.m. para que la Cámara de Representantes certifique que ha recibido de LUMA todos los documentos requeridos. Si la documentación no fue sometida por la empresa, el juez podría activar la orden de arresto que pesa contra Stensby por desacatar la directriz que emitió para que la empresa entregue la información solicitada por el cuerpo legislativo.

En sus expresiones, el gobernador aludió a que le ha “reclamado” a los oficiales de LUMA que cooperen para que no se alargue la disputa que mantienen con la Cámara.

“Lo que yo quiero es que acabe todo esto el lunes”, llegó a decir.

“Ya llegará en su punto final el lunes y esperamos que no se repita”, añadió.

Asimismo, Pierluisi rechazó que esta controversia, sobre todo la orden de arresto que se emitió contra el presidente de LUMA, haya perjudicado la imagen pública del país.

“Al revés, aquí somos una sociedad de ley y orden y si acaso lo que ha confirmado este caso, por las directrices del propio juez, es que tenemos un sistema judicial independiente que es el que toma las decisiones cuando hay cualquier controversia como esta. Yo lo que quiero es que esta controversia quede atrás para concentrarnos en lo importante, que es que se transforme el sistema eléctrico, que mejore, que sea uno más estable, resiliente y al menor costo posible”, dijo.

Evitó establecer, de paso, si Stensby debe dejar su cargo por el beneficio del pueblo.

“Eso es ya una cuestión interna de LUMA. Yo estoy enfocado en que el servicio eléctrico se esté dando, que la respuesta a cualquier avería sea lo más rápida posible, que no volvamos a tener los apagones que tuvimos con las fallas en las plantas eléctricas. Lo que yo quiero ver es mejoría y eso se está dando”, señaló.

Por otro lado, el gobernador rechazó que los abogados de la defensa de Stensby, José Andreu Fuentes y Frank Torres Viada, se estén pagando con fondos públicos.

“Aquí no se están usando fondos públicos para el asunto este del posible desacato. Si es así, sería un uso indebido. Eso no es correcto”, manifestó.

Dijo que, posiblemente, los abogados sean pagados por LUMA Energy como parte de sus gastos administrativos como empresa.

“Recuerden que LUMA lo que recibe es un cargo establecido en el contrato por año. Entonces, eso es un cargo por todo lo que hace en esta transformación, pero hay otros costos, que son los costos relacionados a la red que no tienen nada que ver con LUMA. Son los costos que se incurre para mejorar la red, que es en lo que tenemos que estar enfocado, porque es una red que es muy frágil. Pero, otra vez, yo en esto lo que quiero es que acabe ya la controversia. No necesitamos esta controversia, lo que necesitamos es que se transforme el sistema energético, que se mejore la red, que todavía es muy frágil, que el servicio se siga dando como está”, concluyó.

Por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó que ella sí entiende que es relevante que LUMA Energy dé a conocer los salarios de sus ejecutivos y otra información relevante de su contrato con el gobierno de Puerto Rico. Al hacerlo, se alejó de las palabras de Pierluisi, quien le ha restado importancia a que se den a conocer los sueldos que paga la empresa.

Fue más lejos al cuestionar la razón por la que LUMA mantiene una controversia con la Cámara de Representantes, cuando al Congreso de los Estados Unidos ya le ha entregado muchos de los datos.

“A mí lo que me interesa es que la gente tenga luz... Yo creo que aquí lo más importante, para mí, es que la gente tenga generación, que haya transmisión, que se distribuya esa electricidad asequible, barata y que la gente, cuando llegue a su casa, no tenga que estar con un apagón de seis y siete horas. Eso a mi juicio se ha estado corrigiendo. No se ha terminado, pero se ha estado corrigiendo paulatinamente”, sostuvo.

Agregó que la información solicitada “la van a tener que entregar. O sea, a mí, si es hoy o mañana, la van a tener que entregar. Ya en el Congreso la entregaron. Esta controversia local uno se queda mirando el por qué, porque a nivel congresional tuvieron que entregarla”.