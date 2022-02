El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia urgió a la Junta de Supervisión Fiscal, “que todavía tenemos aquí”, a tomar nota sobre la efectividad que ha tenido el Departamento de Hacienda en conseguir recaudos que superan las cifras proyectadas en el plan financiero que certificó el organismo para el año fiscal 2022.

“Cuando hagan sus proyecciones de recaudo para el año que viene, aunque sea conservadora, no falle por tanta distancia como falló este año, porque eso afecta el proceso presupuestario, que lo que es justo es que el gobierno pueda rendirle los servicios esenciales al pueblo con todos los recursos que tiene disponibles, no gastar más de lo que tiene, pero definitivamente que los recursos están para servirles al pueblo, no para tenerlos acumulados en cuentas de banco sin mayor utilización”, sostuvo el gobernador durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, donde presentaron la renovada plataforma digital del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), herramienta que, según el secretario de Hacienda, Francisco Parés, ha logrado ser más efectiva en obtener más de lo pronosticado para el fisco.

De hecho, el titular sostuvo, junto al gobernador, que presentaron una carta a la Asamblea Legislativa donde se informó que el gobierno proyectaba tener $239 millones en Fondos Generales por encima de los $10,208 millones que estableció la Junta.

“¿Qué hizo la Junta para propósitos de certificar este plan? Aumentó la proyección casi por la totalidad de incrementos que hemos tenido hasta la actualidad, pero indirectamente ignora ese patrón que ha estado este año fiscal de superar significativamente las proyecciones, por lo cual yo anticipo que, con más probabilidad, son $11,300 millones que se proyectan a los impuestos al Fondo General se superen de una cantidad significativa”, respondió a preguntas de la prensa.

En otras palabras, sostuvo que “si estábamos $900 millones por encima a mitad de año, y vamos a los meses más fuertes, fácilmente vamos a estar $500 a $600 millones por encima si continúa este patrón de fondos adicionales”.

No obstante, Parés explicó que el gobierno debe darle deferencia al ente fiscal, quien tiene el poder en ley de determinar el fisco.

Por otro lado, Pierluisi planteó que las ganancias que presentó Parés se atribuyeron también a la distribución de aproximadamente $10 mil millones en fondos federales para ayudar a la economía durante momentos críticos de pandemia del COVID-19.

“Tenemos en las proyecciones del próximo año de la Junta, quizás no vengan y proyecten todo este aumento que hemos visto, pero parte de ese aumento lo deben incorporar a sus cifras. Deben ajustar sus cifras”, manifesto el gobernador.