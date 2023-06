El gobernador pidió a la Legislatura a actuar “con sentido de urgencia” en la aprobación del presupuesto para poder tener tiempo de analizarlo y de determinar si lo firmará.

Es que si no ocurre ninguna acción de parte de las ramas ejecutivas y legislativas, la Junta de Supervisión Fiscal se presta a tener una reunión mañana, viernes, a las 9:30 a.m., en el hotel Sheraton del Distrito de Convenciones de Miramar, en la que se determinaría si en el próximo año fiscal -que inicia este sábado- regirá un presupuesto aprobado por este ente fiscal o el que se acordó entre la Legislatura y el gobernador durante esta tarde.

PUBLICIDAD

En lo que el gobernador está claro es que aun cuando firme el presupuesto, hay la posibilidad de que la Junta no lo avale.

El problema: “El liderato (legislativo) no cumplió con el calendario de trabajo”, aceptó el ejecutivo.

Es que se suponía que el presupuesto del país fuese aprobado ayer, miércoles.

Ante el escenario de que la medida no se aprobó, los planes de Pierluisi eran que la resolución que estipularía el presupuesto llegara temprano en el día de hoy a su firma para comunicarle a la Junta la determinación. Empero, a las 4:00 p.m. la sesión legislativo no había comenzado.

Aceptó que su ruego era que “la Junta espere por lo menos unas horas, nos dé ese margen, ese espacio de tiempo, reconociendo que la Asamblea Legislativa se tardó”.

“Yo lo que sé es que la Junta está bien pendiente del lenguaje, porque, hasta el momento, los obstáculos aquí tienen que ver con el lenguaje de la resolución, no con el tope. La resolución no excede el monto o el presupuesto solicitado o tramitado por la Junta, pero en donde ha habido controversia, diferencias de criterio, es en el lenguaje que contiene la resolución. La Junta ha expresado su sentir informalmente. La delegación de mi partido ha expresado su sentir también al liderato, pero nuevamente no podemos votar, no pueden votar a ciegas. Así que hay que ver si el liderato de la mayoría cede, porque esto es así y el proceso legislativo es así”, añadió.

Habría que esperar hasta mañana temprano para conocer qué curso de acción tomará la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto al presupuesto del país.