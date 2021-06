El gobernador Pedro Pierluisi le hizo este jueves un llamado al pueblo para que “no se entorpezca” la labor que ha asumido la empresa Luma Energy de transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país.

Lo hizo al advertir que el Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia evalúan tomar acción contra las personas que interrumpieron el paso durante la mañana de hoy a miles de conductores que transitaban por la autopista José de Diego e intentaban pasar por el peaje de Buchanan para lograr acceso a San Juan. Esta manifestación fue realizada por el grupo Jornada: Se Acabaron las Promesas.

“Al pueblo de Puerto Rico le conviene que Luma pueda hacer su trabajo”, afirmó el primer ejecutivo durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González de Miramar.

Esta fue solo una de las múltiples expresiones a modo de defensa que asumió el primer ejecutivo a favor de la empresa ante las protestas que acontecen.

Peirluisi llegó a decir que la empresa tiene integrantes “de grandes ligas”, por lo que no se le debe entorpecer su labor.

“Luma está comprometida a dar ese servicio. Ha desplegado una cantidad impresionante de recursos en la Isla. Estamos hablando de dos entidades de las grandes ligas, tanto Quantas como Atco, eso son entidades que vienen de las grandes ligas. Hay que darle la oportunidad que hagan su trabajo, porque esto puede llevar el sistema energético de Puerto Rico a otro nivel. Esa es la razón de ser esta Alianza Público Privada (APP), es mejorar. Pero, obviamente, estamos a dos o tres días. Ahora lo importante es que no se entorpezca su trabajo”, manifestó.

Cabe destacar que el mandatario afirmó que se les garantizará el derecho a las personas a manifestarse. Pero, hizo hincapié en que no se permitirá afectar los servicios esenciales ni el “libre fluir” de las personas.

“No tienen derecho a interrumpir servicios esenciales ni a entorpecer el libre fluir. Eso se cae de la mata”, expresó Pierluisi.

Dijo que acciones que conlleven que las personas se queden sin luz o provoquen congestión vehicular lo que hacen es causar el malestar del pueblo.

Asimismo, indicó que el Negociado de la Policía tiene identificadas a las personas que detuvieron el tránsito en el peaje de Buchanan. Señaló que se evalúa si hubo comisión de delito para encausarlos.

“Sé que el Departamento de Justicia hará lo propio, si se muestra evidencia que hubo la comisión de un delito. Lo más importante es que en Puerto Rico se permita la libre expresión, pero eso no conlleve la comisión de delito, no conlleve que se afecten los servicios esenciales, no conlleve que se impida el libre movimiento de nuestro pueblo”, resumió.

“Quizás el que no está protestando no lo entiende, pero el resto del pueblo no hay duda que lo entiende”, agregó.

Por otro lado, el gobernador no pareció conforme con la medida que se impulsa en la Legislatura para que se establezca que empresas bajo APP se conviertan en patrono sucesor y que su vigencia sea de caracter retroactivo. Esto permitiría que las uniones que ya tengan las agencias permanezcan una vez entre la privatizadora.

Aun cuando el gobernador dijo que tiene que evaluar la medida una vez llegue a su escritorio, tronó con la modalidad que se ha dado en las cámaras legislativas de impulsar proyectos de ley que intentan modificar el contrato de Luma.

“No hay que ser abogado para saber que tanto la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos prohíbe el menoscabo de obligaciones contractuales”, sostuvo.

La primera medida que intentaba modificar el contrato de Luma fue una que buscaba que Luma no asumiera el control de la transmisión y distribución de energía el pasado 1 de junio. La fecha expuesta era finales de enero de 2022. La misma fue vetada por el gobernador.