El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago dijo hoy que mientras el gobernador Pedro Pierluisi daba un discurso “proselitista” en la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), de cara a una posible primaria contra la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, por la candidatura a la gobernación, ocurría otro apagón que dejaba a miles de personas sin electricidad en la Isla.

Dalmau, también presidente del Senado, refutó expresiones de Pierluisi, quien en su discurso en el cónclave novoprogresista, acusó a la mayoría popular en la Legislatura de torpedear “por pura politiquería” los nombramientos que les ha enviado para su consentimiento.

“Pierluisi lleva a Puerto Rico por mal camino y los puertorriqueños no sienten que eso vaya a cambiar. Tuvimos un desastroso inicio escolar, se denuncia un colapso en el sistema de salud, siete aumentos en la tarifa de energía eléctrica y continúan los apagones. De hecho, mientras él hablaba en Río Grande, se fue la luz en Caguas, así que el gobierno de Pedro Pierluisi lleva a Puerto Rico, por mal camino”, sostuvo Dalmau Santiago.

El líder legislativo dijo que el gobernador “está pensando en su primaria con Jenniffer González y ofrece un discurso tratando de consolidar su liderato frente a una contienda inevitable que tiene con la comisionada residente”.

“Por eso dije la semana pasada que el gobernador está enajenado de los problemas que pasan en Puerto Rico y no tiene control del gobierno”, añadió.

En torno a los nombramientos, el presidente del Senado reclamó que el 94% de los candidatos que Pierluisi envió en la pasada sesión a la Cámara Alta fueron considerados.

“Si él envía personas que no tienen los votos, pues no los tienen. Pero el 94% de sus nominaciones fueron consideradas. Tiene todo su gabinete”, sostuvo Dalmau Santiago al reaccionar a las expresiones de Pierluisi, quien dijo que “aquellos que han privado al pueblo de secretarios capacitados, jueces competentes y buenos fiscales por pura politiquería y aquellos que lo que buscan es desestabilizar a Puerto Rico, porque no consiguen el favor del pueblo en las urnas, que es donde cuenta, a todos esos yo les digo, que no me intimido, no me distraigo”.

“El discurso de Pierluisi (en la convención del PNP) responde a la eventual primaria en el PNP y a la división profunda que tienen, pero el país sigue por mal camino y lo sabe todo el mundo. Hasta el mismo liderato del PNP sabe que el gobierno del PNP lleva a Puerto Rico por mal camino en la educación, salud, energía eléctrica, desarrollo económico, carreteras, viviendas. Los medios de comunicación llevan cubriendo las últimas dos semanas el desastre en salud, el desastre en educación y el desastre de Luma y el gobernador parece que no se da cuenta o no tiene control del gobierno”, ripostó el presidente del PPD.