El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi dijo esta mañana que no descarta exigir el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a la ciudadanía.

“No descarto tampoco exigir el refuerzo y lo voy a hacer como lo hice este año. Yo voy a ir por sectores de nuestra economía. Comenzaré por los más prioritarios e iré acaparando todos los sectores para exigir el refuerzo”, indicó el Primer Ejecutivo en entrevista radial por NotiUno.

Asimismo manifestó que podría tomar medidas para exigirle a los planes médicos, incluyendo Plan Vital, que cubran la prueba contra el coronavirus sin importar la razón por la que el paciente la está solicitando.

“Si uno se hace la prueba, ha sido porque ha tenido contacto con alguien y los seguros (de salud) la tienen que cubrir. Yo no descarto, que estamos tomando medidas para los que tienen el Plan Vital le cubra la prueba sin importar por qué razón se obtiene. De igual manera, estoy seguro que el comisionado de seguros está considerando la posibilidad de exigir que en los planes de seguros, es decir, los que no están reglamentados por el gobierno federal, también ese requisito esté”, añadió Pierluisi.

“Tenemos que proteger a Puerto Rico y una manera de proteger a Puerto Rico es que la gente se haga la prueba y rápido detectar si tiene el virus y entonces, vaya a cuarentenas y no contagie a nadie mas”, reiteró.

Minutos antes de eso, el gobernador aseguró que “vienen medidas adicionales” para contener el virus.

“Estén pendientes porque vienen medidas adicionales como siempre yo he hecho”, afirmó el mandatario. Las medidas serían anunciadas “en cuestión de días” y otras “más adelante”, dijo, sin embargo, no especificó qué conllevarían las nuevas restricciones.

“Estoy vigilante, vamos a ver qué pasa con los hospitales, hasta ahora están bajo control, pero si eso cambia no descarto medida alguna, porque ante todo tengo que proteger el sistema de hospitales porque tiene que estar disponible para todos, no solo para casos de COVID, para casos de emergencia, para cualquier cosa”, señaló Pierluisi en entrevista con WKAQ 580.

Ayer, el ejecutivo firmó una nueva Orden Ejecutiva 2021-081 que establece que los negocios de consumo de alimentos deberán requerir prueba de vacunación contra el coronavirus o una prueba negativa realizada al menos 48 horas antes de acceder al comercio. Esto eliminó la alternativa de operar a un 50% de aforo, estatuto que no requería evidencia de vacunación o prueba negativa.

Además, el gobernador decretó que los pasajeros vacunados y no vacunados que viajen a Puerto Rico en vuelos domésticos deberán presentar una prueba negativa hecha al menos 48 horas antes de llegar a la Isla. Las personas que no lleguen con la prueba tendrán 48 horas para hacerse una o serán multadas. El monto de la multa no fue especificado en la Orden Ejecutiva 2021-081, aunque desde el mes de abril se impone una multa de $300 a los viajeros que no se realizan una prueba.

Asimismo, las personas no vacunadas que viajen a Puerto Rico en vuelos domésticos deberán hacer una cuarentena de siete días.

Según los datos más recientes del Departamento de Salud, unas 53 personas se encuentran hospitalizadas por COVID-19 en Puerto Rico. Hasta el lunes, se registraba un promedio de 686 casos positivos confirmados mediante pruebas moleculares y un promedio de 526 casos positivos probables a través de pruebas de antígenos.