El gobernador Pedro Pierluisi indicó este martes que no participará de la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP) a realizarse en septiembre próximo y que no tiene en agenda una reunión con la presidenta y candidata a la gobernación, Jenniffer González.

“No tengo planificado asistir a la convención. Como he dicho, yo estoy enfocado en mi trabajo como gobernador en la mejor manera que pienso que puedo apoyar al partido y los candidatos y las candidatas del partido. Yo no estoy en campaña. Yo no estoy aspirando a puesto electivo alguno”, dijo Pierluisi a preguntas de este medio.

“Esa convención está dirigida, precisamente, a promover la elección de todos los candidatos y candidatas de mi partido. Así que mi sentir es que, en este momento dado, a mí no me corresponde estar participando en ese tipo de actividad. Al revés, lo que debo estar es totalmente enfocado en administrar el gobierno fuera de aspectos partidistas”, abundó.

La convención del PNP fue anunciada por González inmediatamente después de resultar electa candidata a la gobernación y, por ende, nueva presidenta de la colectividad.

Se llevará a cabo del 13 al 15 de septiembre en el Hotel Caribe Hilton. El domingo 15 de septiembre, en asamblea, se aprobará el programa de gobierno del PNP y mientras tanto se realizan vistas públicas para recoger propuestas.

Pierluisi no participó del Directorio del PNP organizado y convocado por González. Tampoco asistió a la celebración del natalicio de José Celso Barbosa, en Bayamón.

Jenniffer González durante la reciente celebración del natalicio de José Celso Barbosa, en Bayamón. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Cuestionado si tenía en agenda una reunión con González, con quien solo sostuvo un diálogo telefónico tras las primarias locales del pasado 2 de junio, el primer ejecutivo respondió: “no se ha solicitado esa reunión”.

“Tengo puertas abiertas para la comisionada y ahora presidenta del partido y candidata a la gobernación del PNP, o sea, si hay cualquier razón o necesidad para llevar a cabo una reunión, una conversación telefónica, pues se llevará a cabo porque yo no tengo mayor reparo a tener la comunicación que sea necesaria con la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista, la comisionada residente de Puerto Rico”, afirmó Pierluisi.

“Si se solicita una reunión y se da la reunión, pero yo no voy a estar acudiendo a actividades partidistas, a actividades del partido o de candidatos y candidatas del partido. Esa ha sido mi decisión. Estoy totalmente enfocado en la gobernación. La mejor manera que puedo asistir a mi partido y a los candidatos y candidatas del partido es gobernando bien a Puerto Rico hasta el 1 de enero”, reiteró.

Aseguró que en las elecciones generales votará íntegro por la Palma.

“Bueno, ya yo he dicho suficiente. Yo he dicho que toda la vida yo he sido militante del PNP. He votado íntegro bajo la Palma, siempre y que no veo por qué eso deba cambiar en esta ocasión. Así que eso habla por sí solo. No tengo que añadir”, sentenció.

El gobernador también mantuvo manos fuera sobre la controversia que causó entre los comisionados electorales el que González realizara una reunión en el salón protocolar de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) con excomisionados electorales del PNP.

“Es que yo no estuve allí y no tengo el detalle de cuál fue la discusión, o sea, qué fue lo que se discutió allí”, indicó Pierluisi.

Despachó de la misma forma las preguntas sobre el disenso que hay en la CEE en cuanto a si el voto adelantado por correo debe ser enviado mediante correo certificado o no. El comisionado electoral del PNP, Aníbal Vega Borges, propone que se haga mediante correo regular usando el sistema de rastreo que tiene el Servicio Postal.

“Esa decisión, en cuanto a si va a ser por correo regular o por correo certificado, el envío de las papeletas está en manos de la presidenta alterna, (Jessika Padilla Rivera). Yo cualquier cosa que facilite el voto lo veo bien”, dijo el gobernador no sin antes recalcar que la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado de la CEE debe contar con el recurso humano y el equipo para la contabilidad de ese voto.