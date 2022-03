El gobernador Pedro Pierluisi se inclina a vetar el proyecto legislativo que le retira el derecho de las escoltas a los exgobernadores.

Expuso, durante un aparte con la prensa tras participar del primer foro de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico, que se realizó en el hotel Sheraton del Distrito de Convenciones, que “no me veo inclinado a favorecer que se le elimine el servicio de seguridad y protección al que tienen derecho”.

La propuesta legislativa (PC1135), aprobada ayer en la Cámara de Representantes, específicamente prohíbe a la Policía asignar o proveer escoltas a todos los exfuncionarios, incluyendo a los exgobernadores.

Como reacción, el gobernador dijo que tiene que esperar que concluya el proceso legislativo para analizar desde su despacho la medida. Aun así, estipuló que no está de acuerdo con la propuesta.

Indicó que los exgobernadores son personas que han estado “expuestos por la naturaleza de su cargo”, así como que el cargo conlleva “sacrificio y responsabilidad”.

Pierluisi no quiso aclarar qué significa la palabra “expuestos” para un exgobernador. Se limitó a insistir que, “otra vez, voy a reiterar que no me veo inclinado a favorecer esa medida”.

En cuanto a las escoltas para otros funcionarios de gobierno, el primer ejecutivo defendió el que las personas que ocupen los cargos de secretario de Seguridad Pública y comisionado del Negociado de la Policía tengan la potestad de evaluar y tomar en consideración si es necesario conceder escoltas.

En específico, abogó por la “discreción a la hora de determinar quién debe contar con seguridad y protección”.