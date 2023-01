Gurabo. El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que hasta que no haya un desenlace no reaccionará a las imputaciones contra el cabildero de la estadidad Ricardo Rosselló que han salido a relucir en el juicio federal que se sigue contra el productor Sixto “George” Díaz Colón por intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción de evidencia.

“Lo importante es que aflore la verdad y que se imparta justicia”, indicó Pierluisi al reaccionar a expresiones del secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, quien reclamó al gobernador pedirle cuentas a Rosselló Nevares, quien es un cabildero que opera con fondos públicos, sobre los alegados pagos de su comité de campaña a empresas vinculadas con Díaz Colón.

“Me parece que (Vega Ramos) se está adelantando a los hechos porque, por un lado, ya el Departamento de Justicia confirmó, por conducto de su portavoz, de que hay una investigación en curso sobre este asunto y hay que esperar a ver cuál es el resultado de esa investigación”, dijo Pierluisi a preguntas de periodistas tras encabezar hoy la ceremonia de graduación de 127 nuevos policías en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández en Gurabo.

El Gobernador aludió a que el Departamento de Justicia investiga los alegados pagos de una empresa contratada por el comité de campaña de Rosselló, durante el verano del 2019, para asesoría en comunicaciones, servicios que supuestamente fueron prestados por Díaz Colón.

“Hay un caso ante el tribunal federal en el que testigos han estado declarando, pero no ha culminado. Hay que esperar que culmine ese caso. En cuanto a ese caso en particular, al igual que cualquier otro, lo importante es que aflore la verdad y que se imparta justicia”, dijo Pierluisi.

Sostuvo que “en su momento, sabremos el resultado de la investigación del Departamento de Justicia” y “en su momento, sabremos el resultado de ese caso ante el tribunal federal y podré extender mis expresiones”. “Hasta ese momento, me parece que no es prudente que yo me esté expresando cuando no sabemos el resultado final de esos procesos”, agregó el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El secretario general del PPD, por su parte, indicó que, como gobernador y presidente del PNP Pierluisi, “tiene el deber de reclamarle explicaciones al cabildero por la estadidad y parte de su gobierno, Ricardo Rosselló, sobre los testimonios e información que han salido a relucir en los primeros días del juicio federal contra el productor conocido como Sixto George”.

“Ya sabemos, por lo presentado en corte abierta y lo que consta en informes ante el Contralor Electoral, que el comité político de Rosselló hizo pagos por $180,000 a una empresa de Sixto George. También que había, al menos, conversaciones con un alto funcionario del gobierno de Rosselló, para realizar pagos por extorsión por sobre $300,000″, expresó Vega Ramos.