Luego de un intento fallido, Pedro Pierluisi Urrutia aspira, por primera vez, a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista (PNP), una encomienda para la que asegura está preparado y en la que no hay tiempo que perder.

A solo horas de recibir el respaldo de los militantes del PNP con una holgada ventaja ante la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Pierluisi Urrutia dijo a Primera Hora que su trayectoria en el servicio público le ha curtido para la contienda que se avecina.

Sostuvo también que se propone crear “un nuevo PNP” y que en ese esfuerzo no cargará con las culpas o responsabilidades “ajenas”, empezando por las de la representante María Milagros “Tata” Charbonier, quien fue arrestada ayer en la mañana por las autoridades federales, y terminando por la administración de Ricardo Rosselló Nevares y Vázquez Garced.

Y de inmediato, aseguró que está mejor preparado que su contendiente en el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, a quien describió como un “soberanista” y quien no tiene trayectoria alguna para establecer una relación de “credibilidad” con el gobierno federal.

“Yo entiendo perfectamente el proceso por el cual está pasando (la gobernadora)”, dijo Pierluisi.

“Cuando un aspirante, cualquier precandidato no logra una aspiración en un proceso de primarias, es doloroso; cuando se le troncha la aspiración a cualquiera, toma un tiempo. Como se dice de otra manera, botar ese golpe, y hay que, pues, darle su espacio a quien sea”, indicó.

El abogado dijo, además, que conversó con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y que una vez la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) le certifique como candidato tomará la presidencia del PNP y comenzará el proceso de transición con el senador, quien llegó en la quinta posición entre los precandidatos al Senado por Acumulación.

Por el momento, Pierluisi no vislumbra cambios en el funcionamiento del partido o en su equipo de campaña y descartó que Edwin Mundo sustituya a María “Lolin” Santiago, tras el fiasco primarista de hace una semana.

Dijo, empero, que una vez se “empape” de lo sucedido en la CEE, hará cambios, si lo encuentra necesario, pero no fue específico en torno al futuro de su presidente Juan Ernesto Dávila Rivera.

“El proceso (de selección del presidente de la CEE) no es fácil. Tienes unas elecciones a dos meses y medio. Primero que nada, si se fuera a dar un cambio tendremos que tener un sustituto, prácticamente, inmediatamente porque no podemos estar un mes en lo que se sustituye el presidente de la CEE por decir un término de tiempo. Si se fuera a dar un cambio tiene que ser rápido y actuar diligentemente”, dijo Pierluisi al señalar que esa tarea le corresponde a Vázquez Garced y la nominación a ese cargo debiera ser fruto del consenso de los comisionados electorales.

“Una buena coyuntura”

Pierluisi ocupó la presidencia del PNP mientras se desempeñó como comisionado residente por espacio de tres años.

Ahora el abogado regresa a la cabeza de una colectividad que vuelve a cargar con el mote de “corrupta” como resultado de los escándalos que obligaron a Rosselló Nevares -quien derrotó a Pierluisi Urrutia por estrecho margen en las primarias de 2016- a salir de La Fortaleza por la puerta de atrás.

Aunque hace un año accedió a que el científico le nombrara secretario de Estado y ejerciera la gobernación de manera fugaz, ayer, el político trazó la raya.

“Los cinco días que yo estuve en La Fortaleza realmente no cuentan. Siempre he dicho, esto no es nuevo, que cada cual tiene que asumir su responsabilidad, las responsabilidades administrativas son de carácter individual. De igual manera que he señalado aciertos en la administración actual, también he señalado desaciertos y no voy a cargar con responsabilidades ajenas en mi plano personal y como candidato oficial del partido”, dijo Pierluisi.

Desde la perspectiva de Pierluisi Urrutia, el PNP está en “una buena coyuntura” para renovar la colectividad y afianzarla en los principios de su fundador, Luis A. Ferré.

El ex comisionado residente indicó que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, el PNP presentará una papeleta con “caras nuevas” o recién estrenadas en la política, como William Villafañe, Gregorio Matías, Keren Riquelme, Jorge Manuel Báez y Joíto Colón.

Aseveró que también hay nuevos aspirantes en municipios donde los incumbentes azules anunciaron su salida.

A preguntas de este diario en torno a las acusaciones de un gran jurado federal contra Charbonier, Pierluisi Urrutia reiteró lo dicho antes: quien encare cargos de corrupción, debe renunciar a su posición y dedicarse a su defensa.

“La realidad es que aquí será el caucus de la mayoría en la Cámara el que tome la decisión final sobre este asunto”, dijo Pierluisi.

De acuerdo con Pierluisi Urrutia, su foco está en las elecciones del 3 de noviembre, una fecha en la que Puerto Rico debe lograr dos cosas.

Por un lado, Pierluisi Urrutia sostuvo que urge que la estadidad prevalezca en el plebiscito y por el otro lado, mejorar la efectividad de la relaciones entre el gobierno federal y la isla, que aún no se recupera del huracán María, los terremotos y la pandemia del coronavirus.

“Hoy más que nunca quieres a la cabeza del gobierno a personas que tengan la mayor credibilidad en Washington y que tengan la mayor efectividad. No hacerlo es poner en peligro el futuro de Puerto Rico”, dijo el canditado penepé al asegurar que mientras Delgado Altieri no tiene experiencia interactuando con el gobierno federal, su compañero de papeleta, Aníbal Acevedo Vilá, “le quita” méritos a su candidatura.

“El equipo del PNP es muy superior al del Partido Popular”, dijo Pierluisi, quien también aseguró que ningún otro candidato está mejor preparado para hacer valer de la causa de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).