El gobernador electo, Pedro Pierluisi Urrutia anunció hoy varios de los nombramientos de su gabinete constitucional, entre ellos, al ex senador Larry Seilhamer como secretario de Estado.

También nominó al abogado, Domingo Emanuelli como secretario de Justicia, a Elba S. Aponte, actual presidenta de la Asociación de Maestros como Secretaria de Educación y al empresario Manuel Cidre como secretario de Desarrollo Económico.

Del gabinete actual retuvo en sus puestos al secretario de Hacienda, Francisco Parés y Omar Marrero, como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF).

Pierluisi anunció los nombramientos en una conferencia de prensa desde el Centro de Recepciones del Gobierno. Dijo que espera que los nominados, a quien presentó como personas de consenso, sean confirmados por el Senado sin dificultades.

PUBLICIDAD

Indicó que fue “a sacar” del retiro a Seilhamer para incorporarlo como mano derecha de lo que será administración, en lo que parece ser un gobierno compartido.

El ex legislador dijo que tan pronto se filtró a los medios su nombramiento, recibió llamadas del ex gobernador Alejandro García Padilla y del alcalde popular de Juana Díaz, Ramoncito Hernández, quien se encontraba en primer fila entre los invitados.

“Eso me motiva a que hay mucha confianza de que podemos trabajar en consenso”, dijo Pierluisi, quien en el Capitolio se caracterizó por su capacidad para buscar consensos fuera de líneas partidistas.

“Es hora de quitarnos la camisa azul, roja, amarilla y verde y todos ponernos la camisa de Puerto Rico”, sostuvo el ingeniero y deportista ponceño.

“Mi trayectoria demuestra que tengo esa capacidad de poder laborar con personas que no están afiliadas a partidos y de que uno tiene dominio sobre asuntos legislativos”, indicó Seilhamer, quien el pasado año renunció a su escaño legislativo para acogerse al retiro.

Emanuelli, por su parte, prometió un Departamento de Justicia accesible, aunque reconoció que el reto es difícil.

“Me comprometo a trabajar buscando los mejores talentos que no solamente ven ga a acusar a las personas, sino que también se procure proteger los derechos humanos. Habrá momentos de traspiés y en que me critiquen, me pueden llamar, siempre voy a estar abierto a la críticas, pero siempre la verdad saldrá de mi boca”, indicó el reconocido abogado.

“Me propongo ser un secretario de Justicia en que la verdad, la equidad y la justicia estén siempre de mi mano como mi señora madre me enseñó”, agregó.

Aponte, a su vez, prometió un Departamento de Educación con sensibilidad hacia la niñez.