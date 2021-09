El gobernador Pedro Pierluisi nominó a los jueces Jorge Rafael Rivera Rueda como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y Edgar S. Figueroa Vázquez, como presidente alterno, según consta de un documento oficial del Senado.

La designación será informada esta tarde durante la sesión del Senado, se detalla en la “orden de los asuntos”.

El gobernador Pedro Pierluisi tenía 15 días a partir del 3 de septiembre para presentar ambos nombramientos, luego de que los comisionados electorales no lograran un consenso en agosto pasado para escoger a los sustitutos de los jueces Francisco Rosado Colomer, actual presidente de la CEE, y Jessika Padilla, presidenta alterna.

PUBLICIDAD

Ya designados los jueces, ahora tanto el Senado como la Cámara de Representantes tendrán otros 15 días para llevar a votación estas nominaciones. Deberán ser confirmados bajo una mayoría de dos terceras partes. De no cumplirse con este periodo ni con el requisito de mayoría, quedaría en manos del Tribunal Supremo la selección de las personas que liderarán la CEE.

El informo de nombramiento del designado presidente de la CEE establece que Rivera Rueda es juez superior. Fue designado por la exgobernadora Wanda Vázquez el 30 de septiembre de 2020.

“Del historial académico del denominado se desprende que para el año 2001 obtuvo un bachillerato en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Asimismo, para el 2005 completó una maestría en Finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Luego en el año 2009, completó su Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce”, establece el documento de la Legislatura.

Rivera Rueda fue asesor legislativo del expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuando este ocupaba este cargo para el año 2011. Además, fue asesor legal del Contralor Electoral entre 2012 al 2016.

Figueroa Vázquez también es juez del Tribunal de Primera Instancia desde el 2012. En los últimos años ha estado asignado a una sala en San Juan. Trabajó en el pasado como asesor en los Departamentos de Hacienda y Agricultura.

En la Legislatura, los nombres de Rivera Rueda y Figueroa Vázquez no son conocidos, según expusieron varios legisladores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara y a quien le corresponderá atender los nombramientos, José “Conny” Varela levantó objeción, ya que Rivera Rueda fue evaluado por los comisionados electorales sin que aceptaran su designación. También se quejó de que el gobernador no consultó con la Legislatura antes de someter los nombres.

“Yo entendía que esos jueces no tuvieron el aval de los comisionados, porque fueron los mismos que se enviaron hace 30 días, uno de ellos, verdad. Me hubiese gustado que hubiese habido más apertura, alguna comunicación de parte del gobernador con las cámaras para dialogar el asunto y tratar de hacerlo en consenso, pero no ha sido así”, sentenció.

Varela no supo detallar cómo se evaluarán los nombramientos, pues fueron sometidos hoy y acababa de conocer de que tendría a cargo su evaluación. Dijo que hablaría primero con el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, para precisar cómo sería el proceso de vistas y evaluación en el hemiciclo.

Por su parte, el presidente del Senado y presidente de la Comisión de Nombramiento, José Luis Dalmau, no detalló cuándo se evaluarían estas designaciones.

En declaraciones escritas, solo indicó que “tengo 15 días para evaluar los nombramientos y como todos los demás serán evaluados con mucha responsabilidad”.