Toa Baja. El gobernador Pedro Pierluisi les pidió esta mañana unidad a los empleados de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y que asuman una “actitud positiva” mientras se investiga la razón que explique el hallazgo de agua en un tanque de diésel que suple a parte de la flota de vehículos.

El primer ejecutivo reconoció que la emergencia, que ha afectado el método de transporte de cientos de ciudadanos, exacerbó los reclamos del gremio laboral TUAMA, sindicato que ya había denunciado que los tanques subterráneos de combustible tienen pobre mantenimiento y entiende que implicar que la emergencia es un acto de sabotaje podría tratarse de una estrategia para desacreditar la unión e impulsar la privatización del servicio.

“Hay que tomar con un grano de sal todo lo que se dice en ese contexto. Ahí lo que pasa es que estamos en proceso de revisar el Plan de Clasificación y Retribución y, cuando eso ocurre, la unión, y no estoy criticando, tiene sus reclamos y la AMA, (que) por otro lado, está tratando de atenderlos y sabemos que la Junta de Supervisión (Fiscal) es la que tiene la palabra final. Estos asuntos no son fáciles de resolver. Lo importante es que las partes tengan una actitud positiva y que, en caso de una emergencia como esta, todos se unan. Vamos a atender la emergencia y, después, negociando lo que se vaya a negociar”, instó el gobernador desde el Balneario Punta Salinas, en Toa Baja, donde inauguró las nuevas instalaciones del lugar.

“Ahí hay un conflicto laboral desafortunado, porque es importante que el personal de la AMA esté trabajando 24/7, todos, en este asunto, incluyendo horas extras. Me consta que, durante el fin de semana, se estuvo trabajando para, precisamente, verificar que las guaguas pudieran operar, porque si tienen agua en sus tanques de combustible, pudieran sufrir un daño irreparable. Así que la AMA está trabajando responsablemente”, añadió.

Acorde al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la AMA, durante el fin de semana se identificó “contenido de aguas irregulares en los tanques de diésel”, pues se calcularon cerca de 400 galones de agua en un tanque que tiene una capacidad máxima de 20,000 galones de diésel.

Según Pierluisi, esta agua contenía cloro, implicando mano criminal, por lo que la situación fue referida al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

“Esta cantidad de agua -que no es consistente con agua de lluvia- se hubiese detectado en el pasado mantenimiento de rutina”, dijo en declaraciones escritas la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega.

“Eso no llegó ahí por lluvia y eso es obvio. Eso es obvio que ahí hubo una intervención indebida y, por eso, tiene que investigarse”, comentó Pierluisi.

“Yo no quiero imputarle a nadie nada en este momento dado hasta que la Policía concluya su investigación. Tengo que ser cuidadoso en eso. Pero, aunque eso esté en investigación, la AMA está actuando correctamente, está usando los recursos que tiene para, gradualmente, poner las guaguas a correr, a funcionar”, añadió.

Tras conocer -a través de preguntas de los medios de comunicación- de que las cámaras de seguridad del área no se han reparado por los pasados siete años, el gobernador lamentó que no estuvieran en funcionamiento, recordando que es una de las consecuencias de “la crisis fiscal que vivimos”.

“Hemos estado cambiando y mejorando la flota de la AMA. Yo, personalmente, he entregado nuevas guaguas. Le hemos dado aumentos al personal, como se merece. No me sorprende que falte todavía equipo que pudiera ser útil, porque, obviamente, Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, pasó por una crisis fiscal nunca antes vista que causó unos recortes enormes en todas las entidades, incluyendo corporaciones públicas como esta. Así que, obviamente, yo no tengo el detalle, pero si eso es algo que falta tenemos que darle prioridad”, reaccionó.