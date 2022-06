El gobernador Pedro Pierluisi pidió hoy esperar a escuchar la versión del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, en torno a las alegaciones que hiciera horas antes la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercader Rivera, de que había recibido una llamada desde la oficina del legislador para que la agencia que dirige favoreciera la contratación de una empresa “de asfalto”.

“Me parece que debemos también atender lo que se exprese el representante Rodríguez Aguiló”, comentó Pierluisi, también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), donde milita el legislador.

El gobernador dijo desconocer los detalles del incidente en cuestión y agregó que tenía conocimiento que el representante “se está expresando al respecto”, e insistió en que “hay que escucharlo”.

Mercado Rivera no identificó por nombre a la compañía, pero aclaró que ASG no llevó a cabo la contratación solicitada. Sostuvo que tiene el nombre de quién hizo la presunta llamada pidiendo el favor hacia la empresa.

Por su parte, Rodríguez Aguiló alega que ha indagado entre el personal de su oficina y nadie dice haber hecho tal llamada. Alegó que podría tratarse de un ataque político en su contra, luego que criticara la lentitud en el proceso de subastas en ASG.

“Yo no me voy a adelantar a los eventos. La política pública mía es que aquí la ley hay que cumplirla. Y si la administradora de Servicios Generales ve cualquier irregularidad, ella tiene mi autorización, no en cuanto a este asunto... yo lo que le he dicho, las directrices que tiene es que refiera a las autoridades cualquier situación irregular que detecte. Y por lo que entiendo es lo que ha hecho en el pasado y lo haría en el futuro”, afirmó el gobernador, agregando que Mercado Rivera cuenta con su confianza.

Pierluisi reiteró que prefiere no adelantarse a los hechos, pero, acotó, “aquí la vara es la misma, las instrucciones son las mismas. Si hay cualquier irregularidad se refiere a las autoridades”.

El gobernador comentó que comparte regularmente tanto con el representante como con la administradora de ASG y si cualquiera de ellos se le acerca “siempre los voy a atender”.