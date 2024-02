El gobernador Pedro Pierluisi lanzó este jueves un llamado a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) para que no paralicen las clases o afecten el semestre académico en la Universidad de Puerto Rico (UPR) ante el voto de huelga que aprobaron por que no se le ha pagado un bono de $3,000 acordado en la negociación del convenio.

“Siempre mi llamado, cuando hay conflictos de naturaleza laboral o cualquier otra naturaleza en la Universidad, es que no se interrumpa el semestre académico. Justos no deben pagar por pecadores. O sea, los estudiantes no deben sufrir las consecuencias de cualquier disputa que puede existir”, señaló durante un aparte con la prensa tras participar de un evento en Carolina.

Fue ayer, miércoles, que la Hermandad anunció el voto de huelga.

En su comunicación, aluden a que “la Hermandad culminó la negociación en diciembre de 2023. Todas las cláusulas fueron firmadas por el Comité Negociador de la unión y la representación del patrono. La Estipulación en la que se acordó el pago de una bonificación de $3,000 se hizo luego de que la administración universitaria identificara los fondos en su presupuesto. Dicho acuerdo incluso fue aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR (JG) el 30 de noviembre de 2023. Así lo hizo constar cuando emitió y publicó las Certificaciones Núm. 64 y Núm.65, Año 2023-2024. Desde entonces la administración universitaria insiste en que necesitan la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal antes de pagar lo acordado y han asumido una posición cómoda de espera”.

Ante la controversia, Pierluisi aludió a que “lo que entiendo que está sucediendo es que está el presidente de la Universidad, (Luis Ferrao), en espera de una decisión de la Junta de Supervisión para poder conceder una bonificación especial no recurrente a ese personal no docente. Por las expresiones del presidente veo que él se siente razonablemente confiado de que la Junta le va a dar paso a su solicitud. Pero ahora mismo el asunto está en manos de la Junta de Supervisión, no en manos de la administración de la Universidad”.

Primera Hora se comunicó con la portavoz de prensa de la Junta, Sylvette Santiago, quien indicó de manera preliminar que la petición todavía está bajo evaluación.