“No crucen el puente hasta llegar a él”.

Con esta frase, el gobernador Pedro Pierluisi pidió este martes a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que esperen a que se finalice el litigio federal en el que se está reestructurando la millonaria deuda de la corporación pública antes de poner el grito en el cielo ante la posibilidad de que se impongan varios cargos en la tarifa para pagarle a los bonistas y las pensiones.

Según se ha propuesto durante el proceso judicial, se podría imponer un cargo “híbrido” de $19 a los que abonados que consuman sobre 500 kilovatios por hora por unos 35 años. Además de esta suma que pagarían hogares, comercios e industrias, está sobre la mesa un aumento en la factura en, por lo menos, dos centavos el kilovatio hora para el pago de pensiones de jubilados de la corporación.

PUBLICIDAD

Pero, según el gobernador, esos fondos deberían salir del presupuesto de la AEE no de cargos impuestos a los abonados.

“Ya yo he dicho anteriormente que la parte que yo discrepo, a la cual discrepo, con la cual discrepo, es la cuestión de estar anticipando un alza en el costo de la luz y estar proponiendo cambios en las tarifas y cómo se cobra eso, porque ese trabajo le corresponderá en su momento al Negociado de Energía. Como también he dicho muy puntualmente, ahora mismo estamos a punto, a más tardar el 1 de julio, Genera entra a ocuparse de las plantas generatrices de la Autoridad y su encomienda es bajar los costos y tiene un incentivo en el contrato para hacerlo. Como ven, esta cuestión de cuál es el costo de la luz, pues, depende de costo combustible, por un lado, y, por otro lado, de los costos operacionales de la Autoridad. Yo sí he admitido es que en su momento vamos a estar pagando un servicio de deuda… Se va a incluir en el presupuesto de la Autoridad. Se va a incluir en el presupuesto a la Autoridad el costo de la deuda reestructurada. Eso se va a incluir”, insistió el mandatario, tras salir de una reunión con la Federación de Alcaldes realizada en Bayamón.

El tema salió a relucir, debido a que este martes hay una vista sobre el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE ante la jueza federal Laura Taylor Swain.

Pierluisi, sin embargo, auguró que el litigio culminaría en julio. Dijo que lo que espera es un “recorte bien sustancial de la deuda”, no así los cargos que se proponen a la tarifa.

PUBLICIDAD

Más allá de la controversia, el gobernador auguró que se le daría un alivio al abonado cuando entre en operaciones el nuevo operador de la generación de energía, la empresa Genera.

“Lo que yo estoy diciendo es que no crucen el puente hasta llegar a él. En su momento, hay que incluirlo en el presupuesto y en su momento el Negociado de Energía es el que fija el cargo base que se paga. Algo que yo estoy seguro que vamos a continuar haciendo es honrando los subsidios que han tenido los menos las personas de bajos recursos en Puerto Rico”, manifestó.

Por otro lado, se le preguntó al gobernador de donde saldría el dinero para el pago a los pensionados. Este i afirmó que, “obviamente, hay unos dineros que la propia Autoridad le debe a ese fondo. Me consta que también hay unos dineros que están llegando de FEMA, reembolsos de FEMA que le van a dar un alivio a la Autoridad, que se pueden utilizar para nutrir ese fondo. Y repito, nuestra política pública es cero recortes a las pensiones”.