Estados Unidos está inmerso este martes en las elecciones de medio término y el gobernador Pedro Pierluisi hizo constar su postura ante la posibilidad de que los republicanos asuman el control del Congreso.

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) aseguró que “yo pienso que salimos mejor con un Congreso controlado por los demócratas”.

No obstante, no expresó estar preocupado ante la posibilidad de que el Partido Demócrata pierda el control de la Cámara de Representantes y el Senado federal. De hecho, aseveró que no cree posible que los republicanos comiencen a deshacerse de legislación que concedió fondos para la Isla, ya que generaría malestar en la comunidad hispana.

Lo primero que pidió el gobernador es esperar a los resultados y no hacer caso a especulaciones.

“Vamos a ver dónde termina, vamos a esperar el resultado electoral para saber, por ejemplo, quién va a tener el control de la agenda en la Cámara y quién va a tener el control de la agenda en el Senado. Es obvio que la legislación que aprobó el Congreso en estos últimos dos años, ha sido de gran beneficio para Puerto Rico”, sostuvo.

“Para dar ejemplo, ahora tenemos acceso total al programa de créditos contributivos federales. Estamos hablando de cientos de millones de dólares, cientos de miles de hogares en Puerto Rico que se están beneficiando de ese programa. Ahora también tenemos un financiamiento federal robusto para el programa de crédito por trabajo, créditos contributivos por trabajo, que es un incentivo para el pueblo laboral en la economía formal, y también está dando gran resultado. Las asignaciones del PAN (Programa de Asistencia Nutricional) las hemos visto en alza y hemos visto que, por ejemplo, en la Ley ARPA nos dieron un trato igual y la hemos estado utilizando para incentivar diferentes sectores de la economía. Así que vuelvo y digo hemos tenido un excelente, un trato positivo (con los demócratas)”, agregó.

De inmediato, aceptó que los republicanos son más conservadores en programas de asistencia social y en su ayuda a Puerto Rico. Por ello, insistió que para la Isla es mejor que el Congreso fuese demócrata, ya que la administración del presidente Joe Biden ha apoyado a los boricuas en estos pasados dos años.

De ganar los republicanos, Pierluisi afirmó que se tiene en la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, una aliada. Esta es miembro del Partido Republicano.

Indistintamente a lo que ocurra en la elección, Pierluisi informó que el gobierno de Puerto Rico estaría enfocado en que antes de que se culmine el año y haya el cambio en el Congreso se asigne más dinero del Medicaid, así como fondos para lidiar con los daños del huracán Fiona.

Sobre el Medicaid, recordó que el próximo mes se eliminaría el 76% del pareo de fondos para la salud y bajaría a un 55%. Con este dinero se sufragan los gastos de la tarjeta de salud del gobierno, conocida como Vital.

Los planes de la comisionada es que se conceda el 100% del pareo por los próximos dos años, un total de $5,000 millones en el Medicaid. Ha dicho que esa cifra es posible, ya que se concedió tras el paso del huracán María y Puerto Rico acaba de sufrir por el azote de Fiona.

Ante este escenario, Pierluisi sostuvo que “pase lo que pase en esta elección, antes de que culmine este presente Congreso, que logremos que se nos conceda un pareo razonable… También es importante que nos den un financiamiento adecuado que de repente, pues esto no baje a una cantidad que no nos dé”.

En cuanto a los fondos por Fiona, Pierluisi dijo que serían del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG).

“La comisionada está haciendo lo propio. Yo hago mis gestiones de igual manera para tratar de que este Congreso, antes de que finalice, atienda temas como los que acabas de mencionar, Medicaid y de igual manera, pues, la posibilidad de que lleguen unos fondos adicionales para Fiona”, concluyó.