El gobernador Pedro Pierluisi presentó este jueves el Plan Decenal de Envejecimiento Saludable, el cual “coordina la respuesta a las necesidades de nuestros adultos mayores”.

“Nuestra visión es que el envejecimiento poblacional es principalmente un asunto de salud pública que estamos atendiendo de forma multisectorial e interagencial. Lo principal que quiero resaltar del Plan Decenal es que no es solo para nuestros adultos mayores, es para todo nuestro pueblo, ya que cada una y uno de nosotros tengamos la oportunidad de una vejez digna, productiva, saludable y con buen acceso a los servicios que necesitamos. El mismo promueve los cambios transformadores que necesitamos con la urgencia que ameritan a base de acciones concertadas y específicas”, detalló el primer ejecutivo en una conferencia de prensa realizada en el Centro Campea, en Bayamón.

PUBLICIDAD

El plan que presentó Pierluisi incluye un perfil de la población adulto mayor, así como delinea las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que impactan a la población mayor de 60 años. Además, establece cuáles son las cinco áreas de acción. El gobernador mencionó que se trata de “cambiar la percepción y actitudes hacia el envejecimiento, fomentar las capacidades de las personas adulto mayores en las comunidades, brindar atención integral centrada en la persona y servicios de salud primaria, garantizar acceso a cuidados a largo plazo para quienes lo necesiten, (e) implementar un sistema de monitoreo y evaluación”.

La estrategia que esbozó el primer ejecutivo incluye la unidad de esfuerzo de varias agencias, principalmente el Departamento de Salud, el Departamento de Recreación y Deportes, así como el Departamento de la Familia.

Informó que el plan incluye, más allá del plan de acción, qué fecha debe cumplirse cada esfuerzo y qué agencia lo debe cumplir.

“Nuestra misión es fomentar el envejecimiento productivo, el cual ayuda a potenciar las capacidades y las contribuciones de nuestros adultos mayores, al mismo tiempo que continuamos integrando todos los servicios que estos reciben de las agencias gubernamentales, así como de la empresa privada y las organizaciones sin fines de lucro”, detalló Pierluisi.

En sus expresiones, el gobernador comentó en varias ocasiones que es parte “del club” de los adultos mayores, debido a que la semana pasada cumplió 65 años.

Al mencionar su edad, uno de los adultos mayores que se beneficia de los Centros Campea, que ofrece actividades diarias a la población en 130 localidades, le gritó: “Bienvenido a Campea”.

PUBLICIDAD

“Voy a venir a acompañarte en ese reclamo de igualdad”, le respondió Pierluisi, ya que el hombre había reclamado previamente la estadidad.

Por otro lado, el gobernador se mostró entusiasta con este esfuerzo que desarrolló el Grupo Asesor de Política Pública de Envejecimiento y Asuntos del Adulto Mayor, el cual creó por orden ejecutiva.

“En vez de estar quejándonos tanto de que tengamos más personas de mayor de edad lo que hay que hacer es reconocer su aportación y propiciar que tengan una vida productiva… Yo me niego a pensar que los adultos mayores son una carga. No. Son un activo para Puerto Rico y otra vez me incluyo en el club”, sentenció.

Durante el evento, que fue amenizado por los Hermanos Cepeda, el primer ejecutivo estuvo acompañado de los secretarios de Salud, Carlos Mellado López; de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, así como de Recreación y Deportes, Ray Quiñones. Además, estuvieron presente el director regional del Departamento de Salud federal, Joseph Salvador Palm, así como el oficial ejecutivo de la región 2 de Salud federal, Dennis González.