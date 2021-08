El gobernador Pedro Pierluisi citó a una conferencia de prensa a las 4:30 p.m. de este miércoles para presentar una nueva orden ejecutiva con la que buscará detener el repunte de casos de COVID-19 que se registra en Puerto Rico, así como para dar detalles de la nueva tarjeta de vacunación digital, supo Primera Hora.

En la actividad, que se realizará en La Fortaleza, estará el secretario de Salud, Carlos Mellado, y el director ejecutivo del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), Enrique Völckers.

Todavía no hay detalles oficiales sobre la nueva orden ejecutiva. Sin embargo, las últimas dos emitidas por el mandatario son a los efectos de imponer la obligatoriedad de las vacunación a los empleados públicos, así como a todo el personal que labora en facilidades médicas, públicas o privadas; los contratistas del gobierno que visitan presencialmente agencias; así como a los huéspedes de hoteles, paradores, hospederías o alquileres a corto plazo.

En los pasados días, Pierluisi ha advertido que podría imponer de manera obligatoria el que todo comensal que asista a restaurantes, chinchoros y barres tengan que presentar la tarjeta de la vacunación contra el COVID-19.

“Me reservo el derecho ordenar que la vacunación sea requerida en el sector de los restauranes (sic) y las barras. Yo me reservé ese derecho. No lo he ejercido, no he tomado esa medida todavía, eso es típico de mi parte, yo voy viendo las estadísticas y si tengo que tomar medidas adicionales, las voy a tomar. Esa la adelanté para ver si sirve de motivación para que los más restauranes (sic) posibles y barras sean precavidos y eviten contagios en sus facilidades”, dijo el pasado viernes.

El lunes realizó unas expresiones similares.

Por otro lado, Völckers ha informado que la tarjeta digital de la vacunación contra el COVID-19 estaría disponible para la población para este mes de agosto. La aplicación la desarrolló la empresa Digheontech.

Pendientes a PRIMERAHORA.COM para que pueda acceder a la conferencia de prensa.