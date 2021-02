Aun cuando el gobierno está en una crisis fiscal, el gobernador Pedro Pierluisi aprovechó la primera oportunidad que tiene de presentar un presupuesto para impulsar su promesa de aumento salarial para empleados públicos, asignar más fondos para tapar los hoyos en las carreteras y desyerbarlas, así como dinero para viabilizar que los Juegos Centroamericanos y del Caribe se realicen en Mayagüez en el 2022.

También usó fondos para cumplir con su promesa de que la Universidad de Puerto Rico y los municipios no tendrán más recortes presupuestarios, así como para poner en vigor la orden ejecutiva que establece un estado de emergencia por violencia de género. No se olvidó tampoco de asignar dinero para viabilizar que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos.

En general, Pierluisi le sometió en la noche del martes a la Junta de Supervisión Fiscal un presupuesto del fondo general de $10,712,535,000 millones, cuando ese ente fiscal le había establecido que tenía que ser de $10,014,657,000 millones. Esto haría que el aumento que reclama a la Junta Fiscal sea de alrededor de $700 millones.

El primer ejecutivo precisó que el presupuesto consolidado que busca, incluyendo fondos especiales y federales, sería de $26,744,172 millones.

“Las proyecciones de recaudo del (Departamento de) Hacienda justifican que haya esta alza presupuestaria, que no nos limitemos a lo que la Junta propuso”, informó, durante una extensa conferencia de prensa virtual que realizó desde La Fortaleza en compañía de todo el equipo fiscal.

Se detalló que los recaudos que se podrían usar para el próximo año fiscal, que inicia el 1 de julio, son $800 millones más que lo proyectado por la Junta en su presupuesto base. Por esta razón, se indicó que cubriría el aumento de $700 millones proyectado por la actual administración.

Asimismo, el gobernador dejó claro que con su presupuesto busca dar el servicio que el pueblo merece y que haya un gobierno funcional.

“Es hora de que la Junta se ocupe de que tengamos un gobierno que funcione”, puntualizó, al advertir que se necesita un buen gobierno para pagar la deuda del país.

El ejecutivo señaló que defenderá su proyección ante la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene hasta el 26 de abril para hacer sus primeras expresiones sobre el presupuesto requerido por Pierluisi.

A preguntas de Primera Hora, el gobernador expuso que se une al sentimiento que pueda tener cualquier ciudadano de la Isla cuando se habla de asignaciones millonarias de fondos para el gobierno cuando se supone que se está en una crisis fiscal.

“Yo me uno al sentimiento, porque el problema que ha tenido el gobierno de Puerto Rico ha sido falta de ejecución. Ha sido que, pues sí, se hablan de todas estas cifras, muchas veces se tienen los dineros en cuentas de banco, pero no se ve la obra, no se ve la diferencia en la calidad de servicio que recibe el pueblo. Por eso, cuando ven en dónde estamos pidiendo fondos adicionales es en iniciativas que precisamente buscan mejorar la eficiencia del gobierno. Como, por ejemplo, invertir en su capital humano, como por ejemplo tener más inspectores en el gobierno velando porque se hagan cumplir las leyes que tenemos en la Isla, que no sean letra muerta, y así los ejemplos siguen. Ah, como, por ejemplo, la orden para atajar esto de la violencia de género. ¡Basta ya de violencia de género! Pues, aquí se ponen fondos específicos para que todas las agencias tengamos el personal para hacer valer esa nueva directriz”, afirmó.

Añadió que “lo que le pido al pueblo es que esto está comenzando. Lo que llevamos es escasamente un mes. Ya estamos presentando un presupuesto, que cuando llegue esto al final del camino se empezará a ejecutar a principio del mes de julio de este año y de ahí en adelante se podrá ir viendo la diferencia”.

Esta es la primera vez que un gobernador presenta el borrador del presupuesto que se le presenta a la Junta.

Cabe destacar que en los pasado años fiscales, incluyendo el actual (2020-2021), el presupuesto que ha regido ha sido impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal.

En cuanto a los aumentos salariales, Pierluisi informó que busca igualar el salario de los agentes correccionales con los miembros del Negociado de la Policía. También asignó fondos para poner en vigor “el Plan de Clasificación y de Retribución Uniforme para los empleados públicos cuyos salarios están por debajo de las escalas salariales”, indicó.