El gobernador Pedro Pierluisi dijo este jueves que ve con “suspicacia” el aumento en la factura de la luz -de 4.1 centavos por kilovatio hora- solicitado por LUMA Energy, empresa a cargo del sistema de distribución y transmisión energética en la isla.

“Ante este reclamo de aumento, yo lo tomo con suspicacia. Quiero que el Negociado (de Energía) escudriñe bien porque sé que hemos tenido unos ahorros y el aumento debe ser la última alternativa”, apuntó.

LUMA Energy solicitó el alza argumentando que tiene un déficit ascendente a $92.8 millones porque el gasto en compra de combustible en julio fue mayor a las proyecciones.

PUBLICIDAD

Pierluisi recordó que desde septiembre del año pasado se ha pagado a 33 centavos el kilovatio por hora.

“Ahora, si acaso, lo que hemos tenido es un ahorro por el uso de los generadores temporeros que nos está proveyendo FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Yo no veo, no entiendo cuál es la justificación para ese aumento. El Negociado va a tener la última palabra, pero nadie quiere un aumento en la luz”, sostuvo Pierluisi.

Tras la creación el año pasado de un equipo de trabajo (task force) para estabilizar la red eléctrica de la isla, FEMA había anunciado que se instalarían unidades de generación y barcazas de generación que proporcionarían a Puerto Rico 700 megavatios de energía. Sin embargo, luego de reparaciones que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al sistema de generación, la alta gerencia de FEMA le comunicó al gobierno de Puerto Rico que ya no estarían instalando generadores portátiles con una capacidad de los megavatios antes mencionado, sino que sería la mitad, según reveló recientemente el gobernador.

Tras el cambio de FEMA, el gobernador solicitó una reconsideración que, según dijo, hasta el momento no ha recibido respuesta.

“Eso se pidió y hasta el día hoy no han contestado a la petición de reconsideración. Yo lo interpreto como una negativa”, sentenció el primer ejecutivo.

El gobernador recordó que las mejoras y mantenimiento al sistema de generación eléctrico están atadas a la instalación de los generadores prometidos por FEMA. De acuerdo con un plan de trabajo con ese fin, el sistema de generación de la isla llegaría a un nivel “óptimo” contando con los generadores de FEMA para finales del 2024.

PUBLICIDAD

“Si no nos dan esa generación adicional, lo que puede pasar es que no lleguemos a ese estado óptimo hasta un año después”, advirtió Pierluisi.

Agregó que, aunque no ha recibido una respuesta formal de FEMA a su pedido de reconsideración, “verbalmente se me ha indicado que FEMA no está inclinada a aumentar la generación temporera más allá de los 350 megavatios”.

De los 350 megavatios en generación que accedió FEMA a colocar en la isla, ya instaló 150 en la planta de Palo Seco. El gobernador reveló que FEMA extendió la fecha en la que tendrá en la isla los generadores y pagará por su combustible. Inicialmente, el acuerdo era dejarlos hasta que culminara la temporada de huracanes en noviembre. Ahora los dejará hasta marzo del 2024.

Pierluisi recalcó que por esa subvención de FEMA al sistema eléctrico de la isla es que ve con “suspicacia” el aumento en la tarifa de la luz solicitado por LUMA Energy.

“Estamos bien al tanto de todo esto. Esto se está trabajando. Nadie quiere un aumento en el costo de la luz”, recalcó el gobernador.

De otra parte, el gobernador reaccionó a la petición de extensión a la aprobación del Plan de Ajuste a la Deuda de la AEE.

“Tengo conocimiento de que han estado negociando con acreedores y que ha aumentado el número de acreedores a favor del plan que la Junta está presta a someter”, dijo Pierluisi.

“El primer plan de ajuste que se sometió al tribunal pide básicamente una reducción de 50% y ahora ya verbalizado, lo que viene es un mínimo de 75% de reducción”, agregó.

Las expresiones del gobernador se produjeron en el Teatro Tapia de San Juan donde reconoció junto a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) a los servidores públicos que celebran su semana.