El gobernador Pedro Pierluisi rechazó incluir como asuntos a considerar en la sesión extraordinaria que convocó a la Asamblea Legislativa las cinco propuestas que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, pidió que se atendieran para abarcar la crisis energética de la isla.

“Es que el que yo incluí en la convocatoria es el que queremos que se resuelva inmediatamente”, fue la respuesta inmediata del Primer Ejecutivo al ser abordado por la prensa sobre la posibilidad de enmendar la citación e incluir los proyectos que mencionó Hernández en declaraciones escritas.

“Los otros proyectos están allí. Son proyectos que van a generar mayor debate. No necesariamente, yo apoyo esos proyectos...eso tiene que pasar por el trámite legislativo y no resuelven el problema inmediato del aumento del costo del petróleo. Ese problema inmediato lo atendemos con el proyecto que yo incluí en la convocatoria. O sea, las cosas hay que ponerlas... hay que tener las prioridades claras. La primera prioridad tiene que ser votar a favor del proyecto, que básicamente le da los recursos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para que entonces el Negociado de Energía no tenga que imponer ese aumento en el costo de la electricidad”, sostuvo Pierluisi.

La medida que el gobernador sí incluyo para consideración en la sesión extraordinaria que comienza este próximo miércoles, 6 de julio, es el Proyecto del Senado 931, el cual transferiría $145 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a la AEE y $20 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para mitigar los aumentos en servicios a los clientes de estas dependencias y que entraron en vigor el pasado 1 de julio.

Se le inquirió al gobernador saber si está cabildeando para que se obtenga la mayoría de votos a favor del proyecto, a lo que este respondió: “quisiera ver quién puede oponerse a que no tengamos el aumento en el costo de electricidad. Esa transferencia de fondos garantiza que ese aumento se reduzca significativamente... la política no debe incidir en esto”.

Algunas medidas propuestas por el presidente cameral son el Proyecto del Senado 813, a los fines de crear la Oficina de Compra y Estabilización de Precios de Combustibles. Además, la medida requerirá al Negociado de Energía implementar procesos regulatorios y ejecutivos para la compra de combustible en los mercados futuros, con el propósito de abaratar los costos de combustibles necesarios para la generación de energía.

También está el Proyecto del Senado 728, la cual permitiría a la AEE el cobro de deudas morosas y facultaría al Negociado de Energía para que desarrolle procesos regulatorios para la compra de combustible.