El gobernador Pedro Pierluisi aceptó este martes que está en negociaciones con LUMA Energy de cara al vencimiento del contrato suplementario este próximo 30 de noviembre, pero rechazó que como parte de esas conversaciones impulse el que el actual director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, quede como presidente de LUMA Energy.

Colón, por su parte, no le ha cerrado la puerta a la posibilidad de dar un brinco y dejar la administración de la generación de energía para hacerse cargo del proceso de transmisión y distribución de la misma.

Las expresiones las hicieron los funcionarios tras participar de la convención de la Asociación de Constructores, que se realizó en el hotel Sheraton, localizado en el Distrito de Convenciones de Miramar.

En primera instancia, Pierluisi estipuló que “no me consta” que pueda ocurrir una movida que lleve a Colón a presidir a LUMA Energy.

“Quien decide quién dirige LUMA es LUMA. O sea, no es mi responsabilidad ni le compete al gobierno”, afirmó.

Añadió que “el gobierno no debe inmiscuirse en eso. La responsabilidad la tienen LUMA y sus matrices. Es LUMA y sus matrices las que tienen que escoger el personal gerencial del LUMA. Yo pedí cambios cuando ocurrió un gran disturbio, una interrupción masiva en el mes de agosto, antes de Fiona. En Fiona, obviamente nos concentramos en la emergencia. No era momento para estar hablando de eso, pero desde Fiona para acá, desde que se restauró todo el servicio, la fiscalización continua y nosotros lo que queremos es que mejore ese servicio”.

Pese a que Pierluisi se distanció de algún tipo de negociación que incluya el que Colón se haga a cargo de LUMA Energy, defendió la capacidad de este para asumir el cargo.

“Sí tengo que elogiar la labor que ha hecho Josué Colón a cargo de la AEE. Eso lo tengo que hacer, porque él merece mi mayor respeto”, sostuvo.

El primer ejecutivo también recalcó que ha reclamado un cambio de gerencia en la empresa, que actualmente es presidida por Wayne Stensby. Expuso que en sus peticiones están incluidas el que se aumente el personal de campo y que se le dé atención a la vegetación que afecta el sistema de transmisión.

Pierluisi tampoco estipuló si en tales negociaciones que mantiene con LUMA de cara al vencimiento del contrato suplementario se busque extender el mismo o impulsar que LUMA inicie con el contrato de 15 años, aun cuando no se ha cumplido una parte esencial en esta transición, que es la negociación de la millonaria deuda de la AEE con los bonistas.

El mandatario ha explicado que si entra en vigor el contrato de 15 años de LUMA se le disminuiría la cantidad de dinero que se les da por operar el sistema y que entrarían en vigor un sistema de multas y bonificaciones.

“Yo no voy a entrar en esos detalles (de la negociación), pero sí voy a repetir lo que he dicho. El 1 de diciembre, LUMA va a estar a cargo de la red eléctrica en Puerto Rico”, fue lo que dijo.

Previo a las expresiones de Pierluisi sobre este proceso de negociación con LUMA Energy, Colón manifestó a los periodistas que tiene apertura para un posible cambio laboral de la AEE hacia la empresa privada a cargo de la transmisión y distribución de energía.

“Lo que ocurra, sobre la pregunta que me acabas de hacer (de ir a presidir a LUMA), pues ya veremos en el futuro. Sobre ese particular, en este momento, yo no tengo ninguna expresión que hacer que no sea que estamos, como quien dice, enfocados en recuperar la infraestructura de energía”, expuso.

Luego, añadió que “uno nunca puede descartar y yo menos, ninguna opción. Yo he sido claro que el problema del sistema de energía de Puerto Rico no reside ni en el sector público ni en el sector privado. Cualquiera de los dos sectores puede llevar a cabo el trabajo bien. Lo importante es que quienes realicen el trabajo tanto en el sector público como privado, haga lo correcto, hagan lo que se tiene que hacer”.

Primera Hora le cuestionó si hacerse cargo de LUMA haría una diferencia en esa empresa, a lo que dijo que “estaremos entrando en preguntas sobre escenarios que, en este momento, son especulativos. Donde quiera que yo esté, yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con mis capacidades. Si hasta ahora uno ha tenido aciertos, en algún momento uno también se equivoca. Pero, donde quiera que yo esté, sea el sector público o privado, siempre vamos a estar enfocados en que la tarea que realicemos de alguna manera beneficie al ciudadano, a la gente, a los clientes. Esa sería la idea”.

Estipuló que no le cerrará las puertas a oportunidades, como lo sería liderar a la empresa privada.

“Con esto no quiero decir que eso sea algo que vaya a ocurrir. Lo único que yo, verdad y agradezco que todos estén aquí, es que donde yo pueda servirle mejor al pueblo de Puerto Rico y a los clientes de energía en Puerto Rico, allí estaremos, sea en el sector público, en el sector privado. Ahora que estamos hablando aquí, soy el director ejecutivo de la AEE y esa es mi obligación”, concluyó.