El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este martes que Puerto Rico ya tenga una primera dama.

“Yo no comento sobre mi vida íntima, pero eso no es cierto”, afirmó el primer ejecutivo, cuando se le cuestionó si era o no cierto que ya era un hombre casado.

Pierluisi asistió a media mañana de este martes a la actividad en la que se celebró el natalicio del prócer José Celso Barbosa, conocido como el padre de la estadidad. Sus manos no tenían una banda matrimonial, ni ningún otro tipo de joyería.

El gobernador estuvo de vacaciones y esta fue la primera actividad pública que realiza tras su retorno. Se ha alegado que el mandatario estuvo en España.