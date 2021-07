El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi exigió hoy la estadidad para la isla por medio de un mensaje como parte de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.

A través de su comunicación, publicada en las redes sociales, el primer ejecutivo pidió trato igual para los residentes de la isla.

A continuación el mensaje de Pedro Pierluisi:

Saludos a todas y todos en Puerto Rico, incluyendo los que como yo, atesoramos la ciudadanía americana y los principios democráticos sobre los que la nación americana fue fundada, un día como hoy, hace 245 años.

Hoy celebramos esos principios de igualdad y de libertad que distinguen a Estados Unidos, reiteramos nuestro orgullo de ser parte de la nación más democrática del mundo y levantamos su bandera, conscientes de que falta mucho camino por andar hacia la igualdad plena bajo esa bandera.

Los Estados Unidos han evolucionado mucho desde su declaración de independencia, en la que determinaron tener un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y en la que establecieron como verdad evidente que todos somos iguales y que los poderes del gobierno tienen que emanar del consentimiento de los gobernados.

Por 123 años, la bandera americana ha ondeado en nuestra tierra y desde entonces estamos inmersos en la lucha por la participación plena en la democracia de los Estados Unidos. Porque esa verdad evidente que se estableció cuando se declaró su independencia aún no se ha realizado en Puerto Rico.

Hemos avanzado mucho. Ahora tenemos el impulso de la voluntad de nuestro pueblo expresada inequívocamente en las urnas. Rechazamos la separación y escogimos la unión permanente. Rechazamos que nos discriminen y nos traten diferente y escogimos la igualdad. Rechazamos el estatus colonial y escogimos la Estadidad.

Los que nos sentimos orgullosos de tener la ciudadanía americana no estamos dispuestos a conformarnos con solo parte de los derechos y oportunidades de esa ciudadanía cuando decidimos residir en Puerto Rico. No vamos a aceptar una democracia a medias meramente porque queremos vivir en nuestra Isla. Si nos tratan igual en los estados también nos tienen que tratar igual en Puerto Rico. El derecho a la igualdad no se cede; se lucha y se exige.

Hoy 4 de julio, al celebrar el cumpleaños de la nación americana, aquí con las banderas bien en alto, exigimos la igualdad para todos los ciudadanos americanos. Y pronto celebraremos un cuatro de julio en el que estas banderas de Estados Unidos también tengan nuestra estrella.

¡Feliz cuatro de julio para todos y que Dios bendiga a Puerto Rico y a Estados Unidos!