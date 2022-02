El gobernador Pedro Pierluisi recibirá mañana, a las 10:00 a.m., a los líderes magisteriales, confirmó hoy la presidenta de la Federación de Maestros (FMPR), Mercedes Martínez, quien convocó a los educadores a marchar, nuevamente, desde El Capitolio a La Fortaleza, donde se llevará a cabo el encuentro.

Hoy, sin embargo, estos se reunieron con representantes de la administración de Pierluisi en el “Palacio Rojo” para establecer cuál será la agenda de discusión mañana. “Vamos a entrar, pero vamos a dejar claro que no estamos para pantomimas. Si mañana dice el gobernador que hay reunión, pues todos mañana tenemos cita... nos vemos aquí”, expresó Martínez -previo a entrar al encuentro- frente a los miles de maestros que llegaron a La Fortaleza en reclamo por mejores condiciones laborales.

PUBLICIDAD

Mientras se llevaba a cabo la manifestación, sin embargo, el gobernador estaba en Barceloneta, según trascendió.

“Parece que ellos quieren que se extienda la enfermedad, porque aquí hay mucha gente enferma... ayer murió una maestra, si no lo sabe el gobernador, que se entere. Ayer en Lajas murió de un infarto una maestra en la oficina del director. Hace dos semanas murió un compañero. ¿Cuánta más gente tiene que morir antes de que se atiendan los reclamos del magisterio? Y él prefiere estar en Barceloneta”, cuestionó Martínez

“Eso nos deja saber que la prioridad del gobernador no es el magisterio, no es el pueblo, que la prioridad son los bonistas”, agregó.

El lunes trascendió que una maestra falleció mientras conversaba con unos compañeros. La educadora, según la Policía, había informado sobre una condición de salud y la administración escolar había hecho las gestiones para un acomodo razonable. Mientras, la semana pasada murió el maestro Pablo Mass, de 58 años, quien sufrió un accidente de tránsito al salir de trabajar como guardia de seguridad.

“Si al gobernador realmente le importan los niños, hoy hubiera estado aquí, atendiendo a los maestros que atienden a los niños”, insistió Martínez.

En la reunión, por parte de los maestros, participaron las presidentas de Educamos, Únete y la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Migdalia Santiago, Liza Marie Fournier y Martínez, respectivamente. Por parte del Ejecutivo estuvo presente el asesor de Asuntos Legislativos, Carlos Rivera Justiniano y Yamil Ayala, asesor de Asuntos Laborales.

Fournier explicó que la agenda de mañana incluirá, como parte de los reclamos de mejores condiciones laborales y un retiro digno, la discusión de la Resolución Conjunta 278 -a la cual se opone el magisterio- que permite el pago expedito de la deuda. “Queremos que la delegación del PNP, que él representa, le vote en contra... Cómo es posible que se apruebe esa resolución cuando el propio gobierno de Puerto Rico está objetando en el Tribunal el Plan de Ajuste Fiscal”, señaló.

PUBLICIDAD

También buscan discutir los proyectos de la Cámara 517 y 1136 y el Proyecto del Senado 573. Este último ordena al Departamento de Educación a identificar los fondos para cumplir con los aumentos de salario que no han sido honrados desde el 2009 pese a lo dispuesto en la Ley de Carrera Magisterial.

El Proyecto de la Cámara 1136 enmendaría la Ley 53-2021, la ley habilitadora del plan de ajuste de la deuda, para condicionar la autorización de bonos a que no se congelen las pensiones de los maestros y maestras. Por su parte, el Proyecto de la Cámara 513 incrementa el salario base de los educadores a $2,700.

Santiago sostuvo que, si la reunión pautada para mañana no rinde frutos, las manifestaciones se triplicarán. “¿Qué más vamos a perder?. No tenemos retiro. El aumento de salario no es un aumento de salario, son votos para el 2024. Por lo tanto, qué tanto nos falta para perder. Vamos a seguir en la calle”, expresó Santiago.

“Yo no estoy dispuesta a entregar mi retiro y como yo no estoy dispuesta a entregar mi retiro, mis compañeras tampoco y el magisterio tampoco, así que o nos resuelven la situación de justicia salarial o vamos para la calle”, expresó, por su parte, Fournier.

El lunes, el gobernador anunció un alza de $1,000 mensuales para los maestros que será sufragada con fondos federales hasta septiembre de 2024. A partir de ahí, sin embargo, el gobierno deberá identificar fuentes de ingreso estatales para que continúe.

A la lucha de los maestros se unieron otros servidores públicos, como los bomberos, alguaciles, profesores universitarios y trabajadores sociales. También se observaron estudiantes de escuela superior en un gesto de solidaridad.

“Cuando está todo el país enfermo, cuando toda la clase obrera está enferma, tenemos un gobierno que no le responde a los trabajadores, tenemos un gobierno que no le importa los trabajadores...la mayor muestra de desprecio es que el día de hoy el gobernador prefirió estar en Barceloneta sabiendo con antelación que nosotros veníamos para acá”, subrayó Martínez.