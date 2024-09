Al inmiscuirse en la controversia de los ataques “anónimos” que supuestamente realizó el cantante de música urbana Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, contra el Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobernador Pedro Pierluisi expresó este miércoles que “yo no soy quién para estar aquí juzgando a nadie cuando hace uso de esa libertad de expresión, pero sí reclamo que tiene que cumplir con la ley”.

Es que se ha apuntado a que el artista no siguió las normas del Código Electoral a la hora de hacer denuncias contra el PNP en varias vallas publicitarias sin establecer quién los pagaba. Sin embargo, este usó su cuenta en la red social X para asumir responsabilidad.

En estos anuncios se leía, por ejemplo, que “votar PNP es votar por la corrupción” o “quien vota PNP no ama a Puerto Rico”.

Bad Bunny revela en sus redes sociales ser el autor detrás de los anuncios publicitarios contra el PNP. ( Captura )

A juicio del gobernador, es sólo el Contralor Electoral quien podrá pasar juicio sobre las acciones de Martínez Ocasio.

“Lo que veo es que el Contralor Electoral ha tenido que intervenir en este asunto de las pautas anónimas, porque eso el sistema no lo permite. El sistema electoral, el Código Electoral requiere, y el Contralor Electoral va a velar por eso, que se identifique al que pauta de forma significativa en los medios para incidir en el proceso eleccionario”, explicó Pierluisi, en un aparte con la prensa tras haber anunciado un multimillonario proyecto de renovación de los muelles de crucero de San Juan.

Estos mensajes de Bad Bunny fueron respondidos por el expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. En su valla publicataria se observa un comentario que podría entenderse vulgarmente.

“El 5 de noviembre, ¡barremos! ¡Para que Benito _ame!”, dice la contestación.

Pierluisi, de inmediato, comentó que este tipo de respuestas no son su estilo. Pero, tampoco juzgó a Rivera Schatz por la respuesta.

“Yo no voy a comentar más allá de que es importante que se cumpla con la ley y cada cual tendrá su estrategia. No estoy seguro que esa estrategia, esas estrategias así tan agresivas, funcionan. Pero, claro, eso lo veremos sobre el camino. No es mi estilo, por cierto, cada cual tiene su estilo. Mi estilo siempre ha sido de respeto. Eso es lo que yo siempre reclamo, pero admito que sí, que hay unos ataques muy fuertes y hubo una respuesta. Veremos qué pasa en las próximas semanas de cara a las elecciones. Espero que los votantes ejerzan su derecho, que no se desanimen, que vayan y ejerzan su derecho y voten de forma informada. Ya yo les dije cómo voy a votar”, precisó Pierluisi, al exponer que votaría íntegro por el PNP, por la estadidad y por Kamala Harris a la presidencia de los Estados Unidos.

Por otro lado, Pierluisi también reaccionó al reportaje que publicó el Centro de Periodismo Investigativo que denunció que hay 900,000 electores fallecidos en el registro electoral y que, al menos, 5,872 electores que murieron entre 2015 y el 30 de septiembre de 2020 aparecen votando en los comicios del 2020 o el 2016.

Este reportaje fue utilizado por Bad Bunny para sostener sus denuncias en las vallas publicitarias que pagó.

Bad Bunny se expresa a horas que el Partido Nuevo Progresista radicara una querella en la Contraloría Electoral contra la empresa bMedia y un "Fulano de Tal". ( Captura )

“Este debería ser el escándalo del día y el tema de conversación principal en todos los medios, no los billboards anónimos”, publicó el artista ayer, martes, en sus redes sociales.

A juicio del gobernador, es “absurdo” que se piense que tantos fallecidos puedan votar en unas elecciones. También opinó que se trata de una denuncia que le parece tardía y que se hizo para “desacreditar nuestro sistema electoral”.

“Para empezar, tendría que haber que alguien que se querelle. Estamos hablando de algo que ocurrió cuatro años atrás, o sea, que está tardío ya el señalamiento”, planteó Pierluisi.

De hecho, en un inicio, el gobernador soltó que es un “disparate” que se crea que 900,000 electores fallecidos puedan votar en una elección, ya que en la última votación del 2020, en la que resultó ganador, acudieron a las urnas 1.3 millones de electores.

Explicó que es “una probabilidad baja” el que un muerto aparezca votando, pues alegó que todos los pasos son vigilados por funcionarios de los cinco partidos inscritos y los electores pasan por un lector óptico. Dijo que se si registrase un caso sería de manera “aislada” y que no tendría un impacto significativo en el resultado de unas elecciones.