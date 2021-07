El gobernador Pedro Pierluisi reclamó este jueves que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) nombre a un presidente que sea “justo” y “transparente”.

En esencia, pidió que el proceso que se ha emprendido para destituir a Jorge Haddock “resulte en tener un presidente como la Universidad se merece”.

Para que esto ocurra, prometió estar vigilante a todo el proceso de renuncia del actual líder de la principal institución educativa del país y de la nueva selección que tendría que hacer la Junta de Gobierno.

Según trascendió ayer, miércoles, la Junta de Gobierno de la UPR inició un proceso para destituir a Haddock, en parte, por los problemas con las acreditaciones de algunos programas educativos.

Lo primero que hizo Pierluisi, al opinar sobre el tema durante una visita al Caño Martín Peña, en Santurce, fue desligarse de esta decisión.

“Yo siempre he respetado la autonomía de la Universidad. Yo no he nombrado a ninguno de los miembros de la Junta, o sea, que no tuve ninguna injerencia en esa votación, en esa decisión, pero estoy muy pendiente, porque lo importante aquí es que no se interrumpa la labor de la Universidad”, expuso el mandatario.

Añadió que “la Universidad es clave para el futuro de Puerto Rico. Siempre ha contado con mi apoyo, le hice la asignación de $94 millones de fondos federales precisamente para que no se afectara como resultado de las decisiones de la Junta de Supervisión (Fiscal). Ahora, lo que quiero que haga la Junta es, si se da esa renuncia, como se ha reportado, que inmediatamente se nombre a un presidente interino y comience un proceso de búsqueda de un presidente en propiedad”.

De inmediato, Pierluisi pasó a describir que era necesario que la UPR tuviese a un presidente “justo” y “transparente”. Señaló que, en la actualidad, no tiene a nadie en mente que pueda sustituir a Haddock. Insistió en que estará vigilante del proceso.

“Voy a estar pendiente y si puedo aportar al proceso, lo voy a hacer”, dijo.

Cabe destacar que el gobernador no opinó sobre la labor que ha rendido Haddock en la UPR.