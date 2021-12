A casi un año de haber juramentado como gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi hace un recuento de lo que han sido sus grandes desafíos y aciertos como mandatario desde que, en medio de la crisis de salud pública más grande de los últimos tiempos a causa de la pandemia del COVID-19, asumió las riendas del gobierno el 2 de enero del 2021.

El Primer Ejecutivo recibió a Primera Hora en el Salón del Trono, el lugar utilizado como oficina de los gobernantes. Es allí donde, básicamente, recibe visitas y concreta reuniones con invitados porque, cuando se trata de leer y “estudiar la agenda” del día prefiere la biblioteca.

Allí hizo un viaje por los pasados 359 días que ha estado dirigiendo al país y rememoró los detalles sobre un evento que catalogó como “trágico” a causa de las diferencias que trae un gobierno compartido. Además, adelantó que eligió una persona para la vacante al Tribunal Supremo, al tiempo que advirtió que llamará la atención del Congreso de los Estados Unidos si la Junta de Supervisión Fiscal no se muestra más “llevadera” con su administración.

El gobernante asegura que se acostumbró rápido al estilo de vida en el Palacio de Santa Catalina, donde ha establecido una rutina estructurada que comienza a las 5:00 de la mañana cuando se dedica a leer todas las noticias locales que publican los periódicos y medios digitales. En ese periodo de madrugada aprovecha también para realizar llamadas o enviarles mensajes a miembros de su gabinete o jefes de agencia a fin de que le den seguimiento a proyectos en curso o para que reaccionen a noticias reseñadas en los medios de comunicación.

“Soy muy metódico, muy organizado y eso me da paz y orden... esas horas de soledad son las que tengo para reflexionar, leer y estudiar”, indicó.

Posteriormente, a las 9:00 de la mañana comienzan las reuniones presenciales y de ahí en adelante no tiene hora de salida.

En la semana es difícil que pueda desconectarse, pero los wikén trata de sacar tiempo para la familia, la lectura y visitar la iglesia. A la medida que la agenda se lo permite frecuenta las casas de campo o de playa a los que tiene acceso como gobernador.

“En el fin de semana también leo un poco... ahora mismo estoy leyendo la biografía de Theodore Rooosevelt. Son dos volúmenes y voy por el primero que es sobre su vida antes de llegar a la presidencia. Pero siempre estoy leyendo algo”, expresó quien recientemente culminó la novela “La Isla bajo el mar” de Isabel Allende.

Sus cuatro hijos y cinco nietos también son prioridad en el poco tiempo que dispone durante los fines de semana. “Pero siempre que se pueda se comparte en familia”, manifestó quien despedirá el año, precisamente, con su núcleo más cercano pues la variante Ómicron y sus secuelas con un gran repunte de contagios, cambió sus planes de dar un viaje corto fuera de la isla.

Previo al encuentro con este diario tuvo una videoconferencia con el presidente Joe Biden y los gobernadores de los estados y territorios donde el tema principal fue el avance de Ómicron en Estados Unidos y las estrategias para enfrentar este nuevo desafío dentro de la crisis pandémica que está por cumplir dos años.

De hecho, ayer mismo Pierluisi anunció nuevas medidas y órdenes ejecutivas que buscan minimizar el impacto del exponencial repunte de contagios que se registra en la isla y que han puesto en riesgo los planes no solo de Puerto Rico, sino de todos los gobiernos alrededor del mundo.

“Esta pandemia ha hecho que todos los lideratos y gobiernos hayamos crecido. Algunos hemos crecido más que otros, por lo mismo, porque es algo sin precedente en la época reciente y hay que tomar decisiones duras y vivir con ellas”, reflexionó.

“Por eso cuando pienso en el primer año lo primero que me viene a la mente es la pandemia. Fue el año de la vacunación y Puerto Rico se reconoce como el líder en vacunación a nivel de toda la nación americana”, resalta como lo ha hecho en otras ocasiones.

Atribuyó entre sus aciertos que la economía arrancara y que se hiciera buen uso de los fondos federales disponibles para mantener a los sectores productivos incentivados. “Eso claramente dio resultados”, dijo.

Mencionó también el tema de la reconstrucción por los daños ocasionados con el huracán María. “Los números estan ahí bien claros”, dijo en referencia a que cuando inició habían 335 casas reparadas y ahora hay sobre 550. Las viviendas a reparar en Puerto Rico se estiman en unas 20,000.

“Y no tengo duda que la obra está encaminada y que el año que viene vamos a tener una cantidad de obras enorme”, expresó aunque reconoció que el gran reto es la empleomanía, una situación que confía resolver a través del aumento al salario mínimo que ya se legisló y con estrategias que buscan mejorar las condiciones de trabajo de los obreros del sector de la construcción.

Pero, además de conversar sobre los retos de la pandemia y destacar el proceso de reconstrucción y obras permanentes de su gobierno, el Primer Ejecutivo tuvo una conversación franca en la que reconoció los escollos que trae consigo un gobierno compartido en el que la Rama Legislativa es dominada por el Partido Popular Democrático.

Fue directo al grano al mencionar al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández y al describir como una “tragedia” la descalificiación de Larry Seilhamer como secretario de Estado.

“Ese fue uno de los retos que tuvimos, la tragedia de la no confirmación de Larry Seilhamer. Ese fue el peor momento en esa relación entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa y sucedió cuando la Cámara no le dio paso a ese gran nombramiento”, puntualizó Pierluisi.

El nombramiento de Seilhamer fue colgado en la Cámara de Representantes luego que su confirmación fuera condicionada a que hubiera cambios en la Reforma Electoral, esto por petición del presidente de ese cuerpo legislativo. Pierluisi catalogó entonces como “totalmente impropio” y hasta “falto de ética” que se atara una confirmación a otros asuntos legislativos.

Posteriormente, el gobernador nombró a Omar Marrero para el puesto, quien fue confirmado por Cámara y Senado.

“Y tengo que decir que de cuando en cuando (durante este primer año de ejecutoria en un gobierno compartido) mi relación con el presidente de la Cámara estuvo afectada, precisamente, por expresiones demasidado insultantes y negativas de su parte. Ahora bien, yo se lo hice saber y he notado un cambio”, acotó.

¿Tuvieron una conversación?, se le cuestionó.

“Sí, yo lo traje a la atención porque es que ni privada ni públicamente debe haber expresiones de ese tipo entre líderes de las ramas de gobierno. Tiene que mantenerse un discurso de respeto y de altura y yo lo reclamé. Y sí he notado un cambio para bien porque a fin de cuentas es importante que podamos convivir”, respondió.

Agregó que en otros aspectos cuando hace un viaje retrospectivo considera que se ha podido hacer el trabajo pues se aprobó un presupuesto que fue avalado por la Junta de Supervisión Fiscal y se abrobaron algunas medidas de interés para ambas ramas.

En cuanto a los nombramientos pendientes, dice que cursó comunicación con el presidente del Senado, José Luis Dalmau a fin de que haya “mayor productividad en esa área”.

“Quedan unos nombramientos importantes que yo espero que se atiendan rápidamente en la próxima sesión”, expresó mencionando el de Eliezer Ramos para el Departamento de Educación; el de Enrique Volckers Nin para Principal Oficial de Informática; el de Alexander Adams Vega para comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros; y el de William Navas García para la silla de comisionado del Negociado de Telecomunicaciones.

“También estaré designando a un candidato o candidata para el Tribunal Supremo temprano en el año. Le comunicaré el nombre de antemano al presidente del Senado para saber si tiene alguna gran objeción. De no tenerlo, voy a hacer el nombramiento y espero que se le dé justa consideracion en el Senado”, subrayó el gobernador.

No quiso soltar prenda sobre el nombre y solo se limitó a decir que la persona seleccionada “llena todos los requisitos, tiene el trasfondo personal, la experiencia, el temple, el temperamento y pienso que está más que cualificada”.

Otro golpe duro bajo el mandato de Pierluisi han sido los arrestos por corrupción a alcaldes, incluyendo a los exjefes municipales de Cataño (Felix “El Cano” Delgado) y Guaynabo (Ángel Pérez), acusados por las autoridades federales de soborno, conspiración y recibir comisiones ilegales vinculadas a empresas de recogido de basura y de asfalta.

Sobre este particular el gobernador adelantó recientemente que presentará dos proyectos de administración relacionados con el tema de la corrupción de los cuales uno ya está ante la consideración de la Legislatura. Una de las medidas enmienda el Código Municipal para requerir que todo contrato por servicios de recogido de basura o de escombros tenga que pasar por un proceso de subasta.

“Es requerir las subastas en todo este asunto de manejo de desperdicios sólidos. Eso va y estaré presentado un proyecto de administración para que la restitución sea básicamente mandatoria en casos de corrupción o cuando hay mala utilización o apropiación ilegal de fondos públicos”, ha dicho el gobernador al reiterar que el interés también es “que la persona sentenciada esté obligada a devolver el dinero mal habido”. “Ahora mismo eso es discrecional de parte del juez”, agregó sobre la legislación que solo aplicaría a casos radicados a nivel estatal.

Sobre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiteró que espera que haya una relación “más llevadera” y en la que “no se estén imponiendo tantos recortes en los presupuestos de las agencias”. Acotó que es importante tener fondos suficientes para encaminar proyectos que son parte de su plataforma para combatir la pobreza, propiciar el empleo de jóvenes y el de personas retiradas, combatir el crimen y reforzar la educación, entre otros.

“Hay iniciativas que, lamentablemente, la Junta las ha bloqueado...espero que ahora haya un cambio de visión y de enfoque”, sostuvo.

Explicó, por ejemplo, que se sometió al ente federal una propuesta de enmienda al plan fiscal a base del dinero adicional que se prevé recibir en la isla y que dependen de que el Congreso de Estados Unidos incremente la aportación a Puerto Rico en fondos de Medicaid.

“Reconozco que el Congreso todavía no ha terminado de actuar sobre el tema pero ahí tenemos cientos de millones de fondos federales adicionales que la Junta no tenía previsto que iba a tener el gobierno en estos años venideros... por eso solicitamos revisión para permitir unas iniciativas y aumentos presupuestarios en múltiples agencias del gobierno. Ese proceso debe terminar a finales de enero y la Junta debe estar tomando la decisión si da paso a la revisión que solicitamos o no”, aseveró al agregar que también se deben considerar los posibles sobrantes que surjan como resultado de la reestructuración de la deuda del gobierno.

“Ahí la Junta debe tener más deferencia hacia el gobierno electo de Puerto Rico... me mantengo razonablemente confiado en que debe haber un cambio en la Junta y de no haberlo voy a levantar mi voz ante el Congreso”, advirtió.

Por último habló sobre sus resoluciones de Año Nuevo unas que están dirigidas a mantener la fortaleza y sabiduría para continuar sus obligaciones como gobernador.

“Quisiera mantener esa paz, tranquilidad, ecuanimidad que sé que me distingue y que permiten que no se afecten mis deberes... en ocasiones me puedo molestar, pero rápidamente trato de corregir porque un gobernante en el Puerto Rico de hoy debe estar tomando decisiones de forma objetiva y no a base de resentimientos, rencores o venganzas. Esos son sentimientos negativos que trato de sacarlos d emi ser y reconozco que lo logro en gran medida por mi fe en Dios, pero también porque hago un esfuerzo grande en lo personal para que así sea”, puntualizó al hacer hincapié en que detesta las cizañas, los bochinches o las agendas. “Son antitodo eso... y mi equipo de trabajo y los que me rodean lo saben”, agregó.