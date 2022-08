Enojado se expresó este martes el gobernador Pedro Pierluisi con la constante crítica que se realiza sobre el inicio de clases, en la que se asevera la falta de preparación del Departamento de Educación y la ausencia de maestros para atender a los estudiantes.

“Algunos como que vienen con una mente preconcebida para estar criticando a destiempo. O sea, mañana, (miércoles), tendremos el reinicio escolar. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las escuelas van a estar en condiciones”, sentenció el mandatario, tras participar de la celebración de los 108 aniversario de la empresa de telecomunicaciones Claro.

Las expresiones fueron realizadas luego de que se le confrontara con denuncias realizadas por alcaldes y organizaciones educativas que auguraban un regreso a clases “atropellado”, con problemas en las escuelas por la falta de mantenimiento.

Y, según Pierluisi, “también se pusieron a hablar de que el reclutamiento no se había dado. La inmensa mayoría de los maestros van a estar todos reclutados. Al revés, no vamos a tener casi, no va a faltar casi maestros en Puerto Rico. Lo que pasa es que algunas personas, por las razones que sean, sea una agenda partidista, sea por algún interés personal, critican por criticar. Pero, yo no lo voy a aceptar. O sea, yo escucho, respeto, pero siempre repudio las generalizaciones”.

Tras rechazar los argumentos, el mandatario aceptó que podrían haber escuelas que todavía no estén remozadas.

“No me agrada decir esto. Sé que siempre van a haber excepciones, siempre habrá algunas escuelas que no están en condiciones. El secretario muy bien ha dicho que, si alguna escuela detectamos que no esté en condiciones, se cierra y entonces procedemos a proveerle enseñanza de forma alterna en lo que se corrigen las fallas, las irregularidades o se hagan las reparaciones necesarias. Pero yo vuelvo y digo mañana la inmensa mayoría de las escuelas van a estar en condiciones y el sistema va a funcionar como debe”, aludió.

Asimismo, Pierluisi comentó que, cansados de la mala fama que tienen estos inicios de clases, han colocado anuncios en los medios de comunicación para brindar información sobre las acciones que se han tomado como preámbulo al regreso de los estudiantes a los salones. Según indicó Pierluisi, la acción se tomó para “dar los datos correctos”.

“Porque aquí, otra vez, algunos vienen con estas agendas, sean las que sean, para estar desvirtuando un esfuerzo genuino de darle el pan de la enseñanza a nuestra, a nuestros niños y nuestra juventud”, afirmó.

Por otro lado, el gobernador no pudo responder por qué razón el Departamento de Educación decomisa equipo tecnológico que todavía está funcional y no le da un uso adecuado.

Aceptó que ese equipo podría utilizarse, más no así en las escuelas. Comentó que buscan dotar a los centros educativos con la tecnología más moderna para poder mantener los niveles de enseñanza “a nivel con el siglo 21″ y que la acción no se lleva con la motivación de “gastar por gastar”.