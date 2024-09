Tras resultar derrotado en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobernador Pedro Pierluisi ha determinado enfocarse en el gobierno y mantenerse alejado de todo evento electoral, a tal grado que ni se le verá votar en las próximas elecciones.

Es que el gobernador ha optado por hacer alarde de su edad, 65 años, para reclamar el voto adelantado por correo.

La afirmación la hizo este martes, tras participar de un evento en el que se anunciaron los trabajos de remodelación de la Plazoleta del Centro Médico de Río Piedras.

A preguntas de la prensa, el ejecutivo dejó claras cuáles son sus intenciones a casi dos meses para las elecciones generales del 5 de noviembre.

PUBLICIDAD

“Voy a tratar de no inmiscuirme en el asunto electoral, dejar que los votantes escojan a base de lo que los candidatos, las candidatas digan y propongan, no de lo que tenga que decir yo. Yo lo que voy a estar es enfocado en la administración del gobierno”, precisó.

Mientras aprovechaba para hacer un llamado al pueblo a ejercer su derecho al voto, Pierluisi estipuló que su empeño por alejarse del mundo político es tal que no asistirá a la Convención del PNP, que se realizará desde este viernes hasta el domingo en el hotel Caribe Hilton, en San Juan.

Comentó que sólo intervendrá en asuntos políticos cuando ataquen a su administración gubernamental y tenga que salir en su defensa.

“Veo que no tengo alternativa, sobre todo, si entiendo que no tienen la razón”, indicó.

De paso, comentó que no irá a impulsar la candidatura de Jenniffer González a la gobernación ni si quiera en el cierre de campaña del PNP.

González fue quien prevaleció en las primarias que se realizaron el pasado 2 de junio y en las que Pierluisi no contó con el apoyo del pueblo novoprogresista.

“Como he dicho, mi decisión, hasta el momento, y no veo por qué eso vaya a cambiar, es que no voy a estar participando en el proceso de campaña, incluyendo en actividades de cierre. Esa ha sido mi decisión hasta el momento y, otra vez, no veo por qué yo deba cambiar esa decisión. Ya yo he expresado que, como siempre lo he hecho, voy a votar como PNP. Yo soy estadista, soy PNP y así, así me voy a expresar en las urnas”, dijo.

PUBLICIDAD

En medios de sus argumentos sobre los asuntos electorales y su posición de mantener manos afuera, fue que Pierluisi interrumpió para dar la noticia de que no acudirá el 5 de noviembre a un colegio de votación.

“Por cierto, aprovecho para indicar que ya yo solicité votar por adelantado, yo voy a votar por correo. Yo pienso que el voto por correo es válido, que se está utilizando en gran parte, si no en todo Estados Unidos, y en muchos países. Como yo tengo más de 60 años, pues, tengo el derecho de ejercer el voto de esa manera y así lo voy a ejercer en estas elecciones. El voto mío no es ausente, el voto mío es por correo, meramente porque voy a optar por votar de esa manera desde mi residencia. Y le digo a todos los que tienen 60 años o más que no duden de utilizar ese derecho, porque es legítimo, es lo importante”, precisó.

Estipuló que no tiene que dar explicaciones sobre la razón de su preceder y que lo llevarán a mantenerse alejado de la política. Dijo que estas “no vienen al caso. No voy a estar abundando, no tengo que abundar”.

Insistió en que su deber es fungir como gobernador hasta el 2 de enero, cuando ocurriría el cambio de administración.

De paso, Pierluisi reveló que ha estado en conversaciones con la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla, para asegurarse que la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado cuente con los recursos para contabilizar estos votos que se recibirán por correo y que no afecten el proceso, como ocurrió en las elecciones del 2020.

“No tengo duda que se va a contar mi voto”, manifestó, al indicar que no tiene pensado revelar sus papeletas una vez voto por adelantado.

Todo persona mayor de 60 años que desee votar adelantado, una votación que será por correo, debe solicitar el mismo en o antes del próximo 16 de septiembre en las Juntas de Inscripción Permanente o a través del Registro Electrónico de Electores (eRE).