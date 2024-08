“Es fácil proponer. Es difícil hacer”.

Esta fue la afirmación que realizó este miércoles el gobernador Pedro Pierluisi ante las controversias que se suscitan por la gama de propuestas que han lanzado los candidatos a la gobernación para rescatar el debilitado sistema de servicio eléctrico del País.

Desde la cancelación de contratos hasta la imposición de un zar de la energía, los aspirantes a la gobernación han centrado sus propuestas en este tema. El mismo se destaca luego de que la tormenta Ernesto, que pasó a unas 90 millas de la Isla, dejara alrededor de 800,000 abonados sin energía y que varios unidades generatrices de energía se averiaran, causando recurrentes relevos de carga entre la tarde y la noche.

Pierluisi, tras culminar una conferencia de prensa en la que anunció la remodelación del complejo de vivienda Alamedas Towers, expresó a la prensa que es normal que el tema de la energía eléctrica ocupe las principales propuestas de cara a las elecciones generales.

“El mayor reto que tiene Puerto Rico de cara a su futuro es el estado del sistema eléctrico que tenemos, que deja mucho que desear. Nadie puede estar conforme. Estamos en vía de reconstruirlo. Hay sobre 200 proyectos de construcción relacionados a la red eléctrica y a las plantas generatrices. A eso también le damos seguimiento. Nadie está satisfecho. Ese es el mayor reto que tiene Puerto Rico de frente. Por eso es que es obvio que sea tema de campaña. Yo meramente lo que digo es lo que se cae de la mata. Es fácil proponer. Es difícil hacer. Y veremos después que se acabe ese proceso eleccionario, qué cambios, si alguno se logra. Y yo le deseo lo mejor a Puerto Rico y a quien sea que esté a cargo a partir del 2 de enero”, sentenció.

Pierluisi reconoció que los constantes problemas del sistema eléctrico moleste a los abonados. Pero, manifestó que “es que no es cuestión de un plan B” del gobierno para resolver este problema, más allá de que el sistema se encuentra en la actualidad en reconstrucción con fondos federales que se asignaron tras el embate del huracán María.

“Ahora mismo estamos en un proceso eleccionario. O sea, que los que están aspirando a la gobernación, pues están haciendo sus propuestas. Veremos aquí en quién el pueblo confía. Hablo de los electores. Hacen sus propuestas y ya veremos quién prevalece y qué logra más adelante. Nosotros estamos trabajando, y la manera en que nosotros estamos atendiendo este asunto es fiscalizando, supervisando constantemente. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo hasta el primero de enero. Y lo que se hace en todos estos casos es pedir que se agilice. Si es, por ejemplo, un bolsillo que no se ha atendido, pues que se agilice. Cada vez que llegue información a Fortaleza de cualquier asunto pendiente en el sistema eléctrico, sea distribución, transmisión, generación, ahí estamos nosotros dando seguimiento. Claro, el que no tiene la luz, peor aún, no tiene agua, va a estar bien molesto e incómodo y lo reconocemos. Pero esa es nuestra función. Ya la cuestión de las propuestas y que vienen sugiriendo legislación, nuevas entidades, cancelación, pero antes de cancelación no sé qué. O sea, todo lo que proponen, eso son propuestas. Y eso, pues, mira, yo voy a decir que es fácil proponer. Lo que es difícil es hacer. Y nosotros estamos haciendo dentro de la ley y el orden, dentro de los contratos que se han otorgado, estamos haciendo nuestra función. Ya los que bien vengan después, pues bueno, veremos si rinden resultados”, argumentó.

Sobre la denuncia de la Asociación y Federación de Alcaldes, en torno a que supuestamente LUMA Energy manipula las querellas para hacer creer que atendieron las averías, el gobernador le pidió a la empresa a que emita una explicación pública sobre esta acusación.

“Los alcaldes están bienvenidos a fiscalizar a Luma, la legislatura de igual manera, el Negociado de Energía de igual manera y la Rama Ejecutiva, hace lo propio. Así que es un nuevo tema que ha surgido. Es importante abordarlo. Que Luma sea puntual”, sentenció.