El gobernador Pedro Pierluisi se desligó hoy, miércoles, del Comité de Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, Inc., cuyo presidente fue vinculado a un esquema de fondos ilegales.

Según trascendió, el presidente y tesorero del PAC, Joseph Fuentes Fernández, acordó declararse culpable ante el foro federal mañana, jueves, por ocultar la fuente de cientos de miles de dólares y de depositar dichos fondos en corporaciones fantasmas que hacían donaciones al PAC.

Salvemos a Puerto Rico, Inc., aparentemente, recibió donativos políticos de organizaciones sin fines de lucro fantasmas, que constituye una violación a la Ley Electoral, para financiar el grupo que hizo campaña en contra de los opositores de Pierluisi durante la primaria y las elecciones generales del 2020. Por ello, la Oficina Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico presentó una querella criminal que describe este esquema ilegal en el cual participaron Fuentes Fernández y otras personas.

PUBLICIDAD

“Lo que reitero es que los PAC son independientes de los comités de campaña. Mi comité de campaña no coordinó sus actividades con PAC alguno. Cualquier PAC que haya incurrido en una ilegalidad, eso no tiene nada que ver con mi comité de campaña. Eso es lo que puedo decir a base de la información que tengo, pero no tengo los detalles de ese asunto”, adujo Pierluisi hoy, al ser abordado por la prensa durante una actividad escolar en Utuado.

Posteriormente, el gobernador volvió a expresarse por escrito: “En el día de hoy ha trascendido violaciones de ley por parte del comité de acción política (PAC), Salvemos a Puerto Rico, y su presidente. Ante esta información, debo reiterar que en cumplimiento con la ley mi comité de campaña no coordinó sus actividades con las de PAC alguno, incluyendo Salvemos a Puerto Rico. El manejo de los comités de mis campañas es algo que mi equipo de trabajo ha conducido de forma correcta por los pasados 16 años. Sobre los procesos electorales del año 2020, la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico llevó a cabo una auditoría exhaustiva sobre las actividades de mi comité y concluyó que cumplió con todos los requisitos de ley”.