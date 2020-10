Los rayos del sol asomaban en la playa del Alambique, en Isla Verde y en uno de los costados, Pedro Pierluisi Urrutia, se preparaba para correr unas cuantas millas por el litoral costero. Cerca de él, un policía de su asignada escolta vigilaba, mientras otros, aguardaban cerca en un vehículo.

Antes de comenzar la carrera, el presidente y candidato a gobernador de la Palma, conversó con Primera Hora sobre lo que es su pasatiempo favorito. Nos confesó que tiene pareja, aunque no “una relación formal en este momento”. No fue responsivo a la pregunta de si hizo las paces con Thomas Rivera Schatz y reclamó que ha hecho campaña por todo el equipo novoprogresista.

Con mascarilla y atuendo deportivo -pantalón corto gris, camiseta oscura, gorra blanca y tenis azul claro-, el ex comisionado residente en Washington narró cómo combina el ejercicio con una dieta balanceada, para mantenerse en forma a sus 61 años. Dijo que usualmente, corre de cuatro a cuatro millas y media, una vez a la semana.

Eran las 7:45 de la mañana y aunque la playa estaba tranquila, con poca gente, algunas personas caminaban, mientras otras trotaban y corrían como parte de sus ejercicios matutinos. Algunos al ver a Pierluisi lo saludaban y una mujer se detuvo para hablarle a lo lejos.

“Antes corría casi todos los días. Hace un año cambié de rutina y ahora lo que hago es que entreno con pesas y calistenia tres veces en semana y corro un día en semana, pero me funciona mejor porque a mi edad, las rodillas pesan y yo me cuido mucho. Pero, el entrenar ayuda porque te mantiene fuerte la espalda para la postura”, relató Pierluisi, divorciado en 2019, padre de -Antonio, Miguel, Rafael y Jackeline- y, en días recientes, se convirtió en abuelo por quinta vez.

Prefiere correr solo, pero dijo que en ocasiones lo acompañan sus hijos. Antes corría en el Parque Central, “pero lo han mantenido cerrado” y ha optado por la playa en Isla Verde, el Parque Lineal de Bayamón o algún sector en Dorado.

“Me despejo. No me pongo nada (audífonos), dejo el celular, y lo que hago, es que escucho mi cuerpo, la respiración. Es como si estuviera meditando… Es una hora que yo me dedico a mí. Estoy corriendo como 40 o 50 minutos. El resto del tiempo me estiro un poco y lo que hago es pensar libremente, dejar que fluyan mis pensamientos y estar conectado con mi cuerpo”, detalló.

“En momentos dados me he engordado, sobre todo, cuando he estado en la política, en la función pública. Usualmente eso me pasa si estoy muy sedentario porque yo soy bien comelón, pero cuando me cuido como ahora, corro, hago ejercicio y trato de no excederme, eso me ayuda y logro tener un buen peso”, indicó. Dijo que ha llegado a pesar unas 220 libras. “Ahora estoy como en 204 libras. Me cuido, me velo”, expresó el político que luce una piel bronceada, lo que atribuyó a los ejercicios al aire libre.

Relató que empezó a correr cuando cursaba estudios universitarios en New Orleans y recordó que en sus años escolares jugó baloncesto. “En escuela superior jugaba baloncesto y representé a Puerto Rico cuando tenía 13 años en una categoría llamada Inter Club. Era delantero, pero no crecí tanto como se requiere en el baloncesto y lo dejé. Después seguía jugando cocinas”, dijo Pierluisi, quien mide 5 pies y 11 pulgadas.

Después de graduado de universidad, narró que por unos años practicó el tenis, pero socialmente. A los 40 años aprendió a esquiar en la nieve y contó que por 12 años corridos se iba de vacaciones una vez al año a esquiar con sus hijos a Vermont o Colorado.

Sobre su dieta, dijo que trata de evitar los carbohidratos en las noches, pero admitió que en tiempos de campaña es cuesta arriba. “Cuando uno está en la política visitando pueblos, caigo en las frituras… Me encantan las frituras y ahí la dieta se fastidia. No soy dulcero, eso me ayuda y el pan, trato de comerlo solamente en el desayuno. El resto del día evito el pan, trato de evitar el arroz”, confesó. Agregó que ingiere medicamentos para la presión alta y el colesterol, además de suplementos vitamínicos naturales.

Contó además, que tiene una entrenadora personal, que desde hace un tiempo lo ayuda a “sacarle jugo al entrenamiento porque si lo hago solo, no me fajo tanto”.

Sin embargo, dijo que en momentos de su vida, empezar el día corriendo se ha convertido en algo adictivo, pues después de ejercitarse se siente “como nuevo”.

Sobre su cuidado personal, reveló que va al mismo barbero en Hato Rey desde 1992. “Son 30 años, eso parece un matrimonio… Yo soy un tipo bien estable, muy de costumbres. Soy un animal de costumbres. Las rutinas me dan paz y tranquilidad para entonces atender otros desórdenes que surgen. El balance lo busco siendo un hombre de hábitos”, indicó entre risas, Pierluisi.

Es conservador en el vestir y añadió que hace un año cambió la forma de peinarse. “Ahora me peino para el lado, antes era para atrás. Ese es el único cambio en muchos años. Así era de jovencito, regresé a mis años de adolescente”, sostuvo. Rechazó conjeturas de cuando lanzó su candidatura en el sentido de que se había sometido a un tratamiento de rejuvenecimiento y que incluso, había recurrido al botox para lucir más joven.

“Hasta el día de hoy yo no he tenido que hacer nada artificial, no juro que lo haga más entrante en mi vida, pero tengo la suerte, creo que lo heredé de mi madre, bueno mi padre tiene 94 años y mi madre tiene 90, así que hay algo genético aquí. Mi piel es bastante grasa que eso ayuda para mantenerse sin tanta arruga. Yo puedo ser algo presumido, pero no tanto. Lo importante es envejecer graciosamente”, soltó con una carcajada.

-¿Se preocupa por su apariencia física?, ¿Escoje su ropa?

No, la realidad es que casi no distingo los colores muy bien. Soy casi como dicen en inglés, color blind. Los colores que yo distingo son bien brillantes, así que no soy bueno combinando ropa. Mi vestuario es bien sencillo, son colores sólidos y trato de vestir cómodo, aunque a veces no hay más remedio que ponerse la corbata. Pero, si tuviera la opción, estuviera casual todo el tiempo.

-¿Además de correr, tiene algún otro pasatiempo?

Soy playero, si yo pudiera iría mucho a la playa con mi familia, pero el estilo de vida que tengo ahora lo dificulta. Mis gustos son bien sencillos, me gusta ir a la casa de mi hijo mayor que tiene una terraza, con un barbecue y una piscina donde se meten los nietos míos y cuando puedo tener una tarde libre esa sería mi tarde favorita, estar compartiendo con mi familia sin horarios, tranquilos.

-¿Pedro Pierluisi va a llegar a La Fortaleza acompañado?

Yo no tengo una relación formal, ahora mismo estoy divorciado.

-¿Pero tiene pareja?

En mi vida yo siempre he tenido compañía, vamos a decirlo así, pero no hay una relación formal al momento.

-¿Viviría en La Fortaleza?

Sí, esa casa es grandísima, pero es mi intención porque es eficiente. El trabajo de gobernador es realmente 24/7. Así que es mejor estar ahí mismo donde trabajas y estás disponible en todo momento.

El líder novoprogresista sostuvo que está muy satisfecho con su campaña proselitista y que se siente “bien conectado” con la gente.

“He tenido una larga vida, intensa, bien aprovechada, en el buen sentido de la palabra y ahora estoy preparado para posiblemente en el último capítulo bien productivo de mi vida, entregarme totalmente al pueblo y guiar a Puerto Rico hacia un futuro prometedor”, dijo Pierluisi, quien fue gobernador por un día en medio de la controversial salida de Ricardo Roselló y cuando buscaba ser confirmado como Secretario de Estado, enfrentó el rechazo de algunos novoprogresistas, entre ellos, Rivera Schatz, por haber sido abogado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

-La agrupación Renovación Estadista, que salió a la palestra, no recomienda a Rivera Schatz, ¿Qué tiene que decir sobre eso?, ¿Usted hizo las paces con Rivera Schatz?

La contestación es que yo estoy haciendo campaña por todos los candidatos oficiales del PNP. Para mí es bien importante tener equipo. Ya Puerto Rico ha pasado por gobiernos compartidos y no funcionan. En estos momentos tan difíciles es importante que el gobernador tenga su equipo para que la Legislatura le dé paso a los nombramientos que desee hacer, de igual manera si hay que hacer algún proyecto de ley, no entorpezca la función del primer ejecutivo. Así que yo, por el bien de Puerto Rico, lo que le pido al pueblo es que vote a favor de todos los candidatos del PNP y de igual manera en el “Sí”, por la estadidad.