Al exponer que “respeta” las opiniones que expresara el cantante urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, sobre la condición política que se encuentra la Isla, el gobernador Pedro Pierluisi se unió al llamado que este hiciera para que la ciudadanía en general salga a votar en los próximos comicios del 5 de noviembre.

La reacción la emitió luego de haber anunciado unos trabajos de rehabilitación que se realizan en la troncal sanitaria que lleva aguas residuales hasta la planta de alcantarillado sanitario de Barceloneta.

Específicamente, al ejecutivo se le preguntó sobre las expresiones que emitió Bad Bunny en el programa “El Tony Pregunta”.

“Sí, es bueno denunciar las cosas en las redes sociales, es bueno salir a la calle a protestar, dejarse sentir como pueblo, pero yo creo que la protesta más grande es ir el 5 de noviembre a votar en contra de la gente que nos ha llevado a este despingue y crical”, afirmó el cantante urbano.

Al respecto, Pierluisi dijo que “eso es libertad de expresión. Cada cual puede expresarse como entienda. Yo respeto las opiniones de todos y para eso hay un proceso eleccionario. Así que yo me uno al llamado de que se inscriban. Que se registren, se inscriban para votar todos los que no lo han hecho, porque la mejor manera de participar en la democracia es mediante el voto. Así que yo me uno al reclamo de que salgan a votar, incluyendo los jóvenes, todos. Vayan a votar. Ya lo demás que dijo, ya yo no voy a entrar en eso. Eso es más bien, pues, cada cual puede pensar lo que quiera pensar. Puede opinar lo que quiera pensar. Así es la democracia”.