El gobernador Pedro Pierluisi dio este jueves su parecer de las críticas que han levantado los miembros del equipo de transición de la gobernadora electa, Jenniffer González Colón, porque supuestamente las ponencias de los secretarios se distinguen por la falta de información y por que limitan sus presentaciones a un desglose de logros.

Pero, a juicio del ejecutivo, el problema está en las preguntas que el grupo de González Colón le hace a su gabinete de gobierno.

“Yo sé que han habido críticas en cuanto a tanto el desempeño del comité entrante, de la administración entrante, como el desempeño del comité de la administración saliente. Pero, para mí, esas críticas hasta cierto punto, están de más. O sea, lo que yo he visto, no he visto todas esas audiencias, pero he estado pendiente de los reportajes y demás. Primero, toda la información requerida en ley se suplió y he visto que los miembros del comité entrante han tenido plena oportunidad para hacer las preguntas que entendieron que tenían que hacer”, sostuvo el ejecutivo a la prensa, tras haber visitado la planta de filtros Culebrinas, en Aguadilla.

PUBLICIDAD

Añadió que “surgió en un momento dado un reclamo de por qué no había recomendaciones. Eso es tan sencillo como preguntar. ¿Qué recomendaciones me vas a dar? Porque ahí están compareciendo los jefes de agencias bajo juramento y están contestando las preguntas que se les hacen bajo juramento. Y yo estoy seguro que, si se les pregunta: ‘Mire, ¿cuál es el problema principal que enfrenta, que está enfrentando la agencia, cuál es la recomendación principal que usted me hace?’ Ellos van a contestar. La responsabilidad realmente es del que pregunta, por un lado, para obtener la información que desea y, por otro lado, la responsabilidad del que contesta, de contestar con la verdad”.

Más allá de las críticas, el primer ejecutivo señaló que este proceso de transición ha fluido bien.

“La nueva administración está recibiendo un estado de situación como debe ser, de cómo está el gobierno en este momento dado”, concluyó.