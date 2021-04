El gobernador Pedro Pierluisi manifestó hoy que la desacreditación del programa de neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico se debe a fallas administrativas y no a problemas de presupuesto, al tiempo que advirtió que si “alguien no hizo lo que tenía que hacer” tendrá que asumir responsabilidades.

El Primer Ejecutivo adjudicó, que según información que le ha llegado, la determinación del Consejo de Acreditación para la Educación Médica Graduada (ACGME) de retirar la acreditación al programa de residencia de Neurocirugía responde a “fallas administrativas” que urge corregir.

“Lo primero es asegurarnos que tomen todas las medidas correctivas luego de los señalamientos que le hizo la entidad acreditadora. Por la información que me llega, son fallas administrativas que hay que corregir. Definitivamente, se tienen que corregir. De igual manera se me indica que no es cuestión de falta de recursos (económicos), que es (debido a) deficiencias administrativas. Si ese no fuera el caso, lo tienen que demostrar”, indicó Pierluisi.

El residente del programa de neurocirugía del RCM, Joel Pellot, q se gradúa próximamente, tuvo la iniciativa de hacer recaudaciòn de fondos para sus compañeros co- residentes, quienes buscan traslado a otras universidades luego de pérdida de acreditación.

https://t.co/DLRY8CxkWW — Bárbara J. Figueroa (@Barbarajosefina) April 19, 2021

Mostró apertura para aclarar la situación “punto por punto” en una reunión con el rector del RCM, Segundo Rodríguez Quilichini, y con el decano de la Escuela de Medicina, Agustín Rodríguez.

“Eso se puede aclarar en una reunión pero, de todas maneras, a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le pueden dar toda la información y deben estar claros de todos los señalamientos. Tienen que ir uno por uno. ¿Se atendió? Sí o no. Si no se atendió, (explicar) por qué razón. Si alguien no hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista administrativo, tiene que responder. Es un mensaje directo”, puntualizó el gobernador.

Primera Hora supo que la Junta de Gobierno de la UPR y el presidente de la institución, Jorge Haddock, citaron a una reunión de urgencia al rector del RCM, Segundo Rodríguez Quilichini, y a la vez le solicitaron un informe detallado del estado de situación.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, dijo que tanto la agencia, como la JSF y el director de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Jorge Matta, están auscultando “todas las alternativas” para salvar el programa de residencia de Neurocirugía, el cual es único en Puerto Rico y fue fundado hace 55 años.

“Nos reunimos con la Junta y están en posición de ayudarnos... en el peor de los escenarios tendríamos que esperar dos años para que se vuelva a crear el programa de residencia”, expresó el titular de Salud.

“Pero, créeme que vamos a buscar todas las alternativas posibles (para salvar el programa). Me parte el alma verlos así (a los residentes) porque yo fui estudiante de medicina y sé lo que es eso. De otra parte, los servicios se tienen que dar, tienen que continuar”, agregó Mellado.

La semana pasada el rector del RCM manifestó que aun no ha recibido la comunicación formal de la agencia acreditadora -una que debe llegar entre 30 a 60 días-, pero ya se comenzaron gestiones a través de reuniones con el presidente de la UPR, así como con portavoces del Departamento de Salud y de ASEM a fin de evaluar los señalamientos que se le habían hecho al programa desde 2018. Desde entonces, el programa de neurocirugía estaba en probatoria por parte de ACGME.

“Tenemos que ver los detalles que ellos han pedido, analizar todo lo que ha ocurrido porque se han hecho muchísimas cosas”, acotó el rector sin enumerar razones específicas que llevarían a la desacreditación del programa para junio de 2022.

Enfatizó en que el programa se divide en dos componentes: el educativo y el de servicios. Dijo que es precisamente el área de servicios el que se ha visto afectado por razones económicas. En cambio, no precisó detalles de cuánto es el presupuesto anual para esta operación.

“Es algo que se está evaluando”, señaló. “Son asuntos financieros fiscales, por eso queremos hablar con la Junta de Supervisión Fiscal porque son ellos los que regulan la cantidad asignada para estos servicios vitales para la comunidad y que pueden crear una crsisi en pacientes de neurocirugía. A su vez, hemos pedido reuniones con el gobernador, pero aún no se nos ha dado fecha”, subrayó Rodríguez Quilichini.

¿Qué pasará con los estudiantes del programa de residencia de neurocirugía?

Actualmente, en el RCM se preparan para dos escenarios: tener éxito en el proceso de apelación y continuar con el entrenamiento de los residentes o, lamentablemente, prepararse para graduar a los últimos dos médicos del programa en el verano del 2021 y el 2022.

En el programa se gradúa un residente por año. La residencia total toma 7 años. Actualmente en Puerto Rico hay unos 18 especialistas en esta rama de la medicina.

Según publicó El Nuevo Día, el RCM ha experimentado un recorte de unos $17 millones en su presupuesto desde el año fiscal 2016-2017, previo a la creación de la Junta de Supervisión Fiscal. Actualmente, el ente fiscal evalúa el borrador del plan fiscal que aplicaría para el próximo año fiscal, el cual mantiene una asignación gubernamental de $501 millones para la UPR, pero restringe el uso de $94 millones.

Ante lo acontecido el residente Joel Pellot, residente de sexto año del programa, tuvo la iniciativa de crear una cuenta GoFundMe en la que exhorta a la ciudadanía a cooperar con una recaudación de fondos que ayudaría a sus compañeros (entre el primer y el quinto año) a trasladarse a algún otro programa de residencia en Estados Unidos.

“Esta reubicación implica unos gastos extensos e inesperados, entre ellos, licenciaturas, proceso de credenciales, transporte, mudanza, hospedaje, etc... para los cuales no han tenido oportunidad de prepararse”, expresó Pellot en la explicación de la cuenta de recaudación que hasta anoche tenía un total de $33,310 en donaciones.

“Yo, como residente de 6to año tengo al bendición de poder graduarme de este programa y continuar siviendo a mi isla, pero les pido por favor nos ayuden a poder darle una pequeña aportación a mis compañeros que no corren la misma suerte que yo, y ahora tienen que cambiar el rumbo de sus vidas, por situaciones fuera de su control”, agregó en el llamado.